Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Jiri Lehecka. Afp
US Open | Cuartos

Alcaraz sigue de dulce y ya está en semifinales del US Open

El murciano continúa sin perder un set, vence a Lehecka y vuelve por primera vez en dos años a la antesala de la final en Flushing Meadows

Enric Gardiner

Madrid

Martes, 2 de septiembre 2025, 21:55

Cuando Carlos Alcaraz se divierte, poco hay que hacer. Sentarse y disfrutar. Excepto si eres su rival, claro. Si te toca ser Jiri Lehecka y ... tener enfrente a un Alcaraz encendido en la Arthur Ashe, puedes rezar, aunque seguramente te sirva de poco. Puedes jugártela y confiar en un milagro, aunque probablemente no funcione. O puedes asentir, aceptar tu destino y darle un abrazo en la red después de que te haya pasado por encima (6-4, 6-2 y 6-4) en menos de dos horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  2. 2 Casa Mira cierra uno de sus locales más emblemáticos del Centro de Málaga
  3. 3 El TSJA obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a los dueños de un edificio por no concederles la licencia de obras
  4. 4 Despiden a un trabajador de baja médica por lumbociática tras pillarlo un detective dando clases de kizomba en una academia
  5. 5 Hallan 73 víctimas de la Guerra Civil en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos
  6. 6 Un hombre pierde parte de su pensión tras hacerle caso a ChatGPT y jubilarse anticipadamente
  7. 7 Denuncian asentamientos ilegales en la cala del Barranco de Maro
  8. 8 ¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión
  9. 9 La escalada de la violencia hace mella en Málaga: una quincena de crímenes y el doble de secuestros que hace un año
  10. 10

    La nueva manera de comprar una vivienda en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alcaraz sigue de dulce y ya está en semifinales del US Open

Alcaraz sigue de dulce y ya está en semifinales del US Open