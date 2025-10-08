Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carlos Alcaraz, durante un partido. Reuters

Un 'match point' de un millón contra Carlos Alcaraz

El tenista español participará en la segunda edición del Million Dollar 1 Point Slam, un torneo en el que profesionales y amateur se enfrentan en partidos de un solo punto

Javier Varela

Javier Varela

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:21

Cualquier aficionado al mundo del tenis y del deporte pagaría por tener la posibilidad de disputar un punto frente a Carlos Alcaraz en una pista ... de tenis. ¿Se imaginan jugarlo y poder ganar un millón de dólares australianos? Es posible. El Open de Australia, el primer Gran Slam del año y el único grande que no está en las vitrinas de Carlos Alcaraz y que en caso de conquistar le convertirá en el tenista más joven en ganar los cuatro grandes, ha anunciado que en 2026 se disputará la segunda edición del Million Dollar 1 Point Slam.

