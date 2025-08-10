Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alcaraz, durante el Masters 1.000. AFP
Masters 1.000

Alcaraz supera la montaña rusa de Cincinnati

El español bate a Dzumhur en su primer partido tras la final de Wimbledon contra Jannik Sinner

Enric Gardiner

Domingo, 10 de agosto 2025, 23:15

Tras 28 días sin competir, desde que perdió la final de Wimbledon contra Jannik Sinner, Carlos Alcaraz volvió a las pistas y lo hizo con ... susto. El murciano, en su debut en el Masters 1.000 de Cincinnati, batió a Damir Dzumhur (6-1, 2-6 y 6-3) y se mete en tercera ronda donde se enfrentará a Hamad Medjedovic o Tallon Griekspoor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  3. 3 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  4. 4 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  5. 5 La Seguridad Social permite recuperar hasta 5 años de cotización para la pensión si cumples este requisito
  6. 6

    Alrededor de 50.000 personas en Málaga atrapadas en la irregularidad
  7. 7 Virus chikungunya: causas, síntomas y tratamiento
  8. 8 El Málaga-Betis, 17 minutos detenido por una parada cardiorrespiratoria en la grada
  9. 9

    El Málaga y Larrubia desatan la ilusión en La Rosaleda
  10. 10 Adiós a las gafas para la presbicia durante unas horas gracias a unas gotas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alcaraz supera la montaña rusa de Cincinnati

Alcaraz supera la montaña rusa de Cincinnati