Directo | El estreno de Carlos Alcaraz en Cincinnati frente al bosnio Dzumhur
Saque plano de Damir Dzumhur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 40
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 40
El golpe de derecha de Damir Dzumhur se va fuera
30 - 30
El revés de Damir Dzumhur se va fuera
30 - 15
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 15
El golpe de derecha de Damir Dzumhur se va fuera
15 - 0
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
¡Juego Alcaraz! Maquilla el resultado con varios buenos saques para recoger fuerzas de cara al tercer set... O una remontada épica.
5 - 2[ SET 2 ]
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Damir Dzumhur se va fuera
15 - 40
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Damir Dzumhur se va fuera
15 - 30
El golpe de derecha de Damir Dzumhur se va fuera
15 - 15
Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta
0 - 15
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Damir Dzumhur y consigue el punto
¡Nuevo juego de Dzumhur, que batalla como nunca llegando a todos los puntos! Pone el 5-1 y todo pinta a que nos iremos al tercer set.
5 - 1[ SET 2 ]
Damir Dzumhur con una volea cercana a la red consigue el punto
40 - 30
Saque plano de Damir Dzumhur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 30
Saque plano de Damir Dzumhur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 30
Segundo servicio liftado de Damir Dzumhur, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
0 - 30
Damir Dzumhur estrella su golpe de derecha en la red
0 - 15
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Damir Dzumhur y consigue el punto
¡VUELVE A ROMPER DZUMHUR! ¡El segundo set está siendo calcado al primero, pero cambiando el protagonista! Mucho mejor el bosnio en estos momentos con Alcaraz fuera del partido.
4 - 1[ SET 2 ]
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
AD - 40
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Damir Dzumhur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
40 - 40
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
30 - 40
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 40
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Damir Dzumhur
15 - 30
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Damir Dzumhur se va fuera
15 - 15
El golpe de derecha de Damir Dzumhur se va fuera
15 - 0
Impresionante passing shot de Damir Dzumhur desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto
¡Nuevo juego en blanco para el bosnio! No se encuentra cómodo Alcaraz en estos dos últimos juegos y Dzumhur lo huele. Pone una marcha más.
3 - 1[ SET 2 ]
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
40 - 0
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Damir Dzumhur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
30 - 0
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 0
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
¡ROTURA DEL BOSNIO! ¡Se encuentra con un premio después de que Alcaraz fallara prácticamente todo! Baja el nivel el murciano. Le toca recuperar ventaja.
2 - 1[ SET 2 ]
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 15
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
30 - 15
Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea
15 - 15
Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta
0 - 15
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Damir Dzumhur
¡Juego Dzumhur! Mete un juego en blanco a Alcaraz para hacerle ver que no se lo va a poner fácil.
1 - 1[ SET 2 ]
Ace de Damir Dzumhur con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
40 - 0
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 0
Saque plano de Damir Dzumhur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 0
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
¡JUEGO ALCARAZ! ¡Se pone 1-0 con su servicio en el inicio del segundo set! Un par de errores de los que supo rehacerse el murciano.
0 - 1[ SET 2 ]
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Damir Dzumhur se va fuera
30 - 40
El golpe de derecha de Damir Dzumhur se va fuera
30 - 30
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Damir Dzumhur
30 - 15
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 15
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
0 - 15
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Damir Dzumhur se va fuera
¡JUEGO Y SET PARA CARLOS ALCARAZ! ¡Por la vía rápida, Charly se hace con el primer punto del encuentro tras 28 minutos! Mucho nivel y precisión del murciano tras un inicio algo errático. Muy superior al bosnio en esta primera media hora.
1 - 6[ SET 1 ]
Damir Dzumhur estrella su golpe de revés en la red
15 - 40
Damir Dzumhur estrella su golpe de revés en la red
15 - 30
El golpe de derecha de Damir Dzumhur se va fuera
15 - 15
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
0 - 15
Damir Dzumhur estrella su golpe de derecha en la red
¡Saque y red para volear y poner el 5-1! ¡Alcaraz no baja el ritmo y pone una marcha más para ir por la vía rápida!
1 - 5[ SET 1 ]
Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Damir Dzumhur y consigue el punto
15 - 40
El golpe de derecha de Damir Dzumhur se va fuera
15 - 30
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Damir Dzumhur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
0 - 30
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Damir Dzumhur no puede precisar el resto y la bola se va fuera
0 - 15
Damir Dzumhur estrella su golpe de revés en la red
¡VUELVE A ROMPER ALCARAAAAZ! ¡Amplía su ventaja el murciano con un juego agresivo y buscando los errores de un Dzumhur que parece haber rendido ya el primer set! ¡Sacará para el 5-1!
1 - 4[ SET 1 ]
El golpe de derecha de Damir Dzumhur se va fuera
15 - 40
El golpe de derecha de Damir Dzumhur se va fuera
15 - 30
Damir Dzumhur estrella su golpe de revés en la red
15 - 15
La volea de Carlos Alcaraz se va fuera
0 - 15
Damir Dzumhur estrella su golpe de revés en la red
¡CONFIRMA ALCARAZ! ¡Le costó entrar en calor al murciano con muchos errores, pero acaba consiguiendo ampliar la ventaja y poner el 3-1!
1 - 3[ SET 1 ]
El revés de Damir Dzumhur se va fuera
40 - AD
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Damir Dzumhur y consigue el punto
40 - 40
La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red
40 - AD
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Damir Dzumhur y consigue el punto
40 - 40
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 40
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 40
Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Damir Dzumhur
15 - 30
El golpe de derecha de Damir Dzumhur se va fuera
15 - 15
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Damir Dzumhur se va fuera
15 - 0
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
¡ROMPE ALCARAZ! ¡Muchos errores de Damir Dzumhur que Charly no perdona! Se pone con ventaja al primer descanso del set.
1 - 2[ SET 1 ]
El golpe de derecha de Damir Dzumhur se va fuera
15 - 40
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
0 - 40
Damir Dzumhur estrella su golpe de derecha en la red
0 - 30
Damir Dzumhur estrella su golpe de revés en la red
0 - 15
El golpe de derecha de Damir Dzumhur se va fuera
¡JUEGO CHARLY! Sin mucho problema, el murciano mantiene la tónica de saque y pone el uno iguales.
1 - 1[ SET 1 ]
Damir Dzumhur estrella su golpe de revés en la red
15 - 40
Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto
15 - 30
Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta
0 - 30
El revés de Damir Dzumhur se va fuera
0 - 15
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Damir Dzumhur se va fuera
¡Juego Dzumhur! Presionó con fuerza Alcaraz, y hasta gozó de dos bolas de rotura, pero el bosnio aguantó y se lleva el primer juego del partido con su servicio.
1 - 0[ SET 1 ]
Saque plano de Damir Dzumhur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
AD - 40
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
40 - 40
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - AD
El golpe de derecha de Damir Dzumhur se va fuera
40 - 40
Damir Dzumhur estrella su golpe de revés en la red
AD - 40
Saque plano de Damir Dzumhur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 40
Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Damir Dzumhur y le sirve para ganar el punto
AD - 40
Saque plano de Damir Dzumhur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 40
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 40
Damir Dzumhur estrella su golpe de revés en la red
30 - 30
El golpe de derecha de Damir Dzumhur se va fuera
30 - 15
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
15 - 15
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
0 - 15
Damir Dzumhur estrella su golpe de revés en la red
¡COMIENZA EL PARTIDO!
¡Ya saltan los dos tenistas a la pista de juego! ¡En unos instantes, tras el sorteo de servicio y el calentamiento, comenzará el partido!
¡No se quieran perder este apasionante duelo! ¡Les esperamos!
Veremos el nivel que le pone Damir Dzumhur y la dificultad que puede tener para medirse al murciano. Hoy, sin duda, aunque Charly sea favorito, la incertidumbre es total.
Como el año pasado, Alcaraz se ausentó de Montreal y veremos si no coincide con el bajón a final de temporada que tuvo Charly.
Sin embargo, no es un torneo que se le dé especialmente bien al tenista murciano despues de no pasar de 1ª ronda en 2021, de cuartos de final en 2022, cayendo en la final de 2023 y cayendo en 2ª ronda el año pasado.
Carlos Alcaraz ya sabe lo que es disputar un título en Cincinnati, aunque cayó en una durísima final ante Novak Djokovic en 2023.
Es el segundo duelo entre Damir Dzumhur y Carlos Alcaraz en el circuito ATP, con el español venciendo en su único precedente: 3-1 en Roland Garros este mismo año.
¡Buenas tardes y sean bienvenidos a la narración del debut de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Cincinnati! ¡Su primer rival en esta superficie dura es el bosnio Damir Zhumhur!
-
