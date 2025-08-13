Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carlos Alcaraz, este martes en un lance de su partido frente a Hamad Medjedovic. AFP

Alcaraz mejora rumbo a octavos de final de Cincinnati

El tenista murciano dejó a un lado los vaivenes del debut en Estados Unidos y sumó un triunfo más plácido ante Medjedovic

Enric Gardiner

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:09

Era lógico que Carlos Alcaraz mejorase la imagen dada ante Damir Dzumhur en el debut en Cincinnati y el murciano cumplió este martes. En un ... partido mucho más regular y consistente, el murciano sumó ante el prometedor Hamad Medjedovic (6-4 y 6-4) el segundo triunfo de la gira de cemento norteamericana y está en octavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati.

