Frutos-Longhena y Martín Duffek-Quiralte, campeones de dobles sub-14 en Marbella

El Internacional Marbella Tenis sub-14, Trofeo Diputación de Málaga, avanza y va resolviendo sus cuadros con la llegada del fin de semana. Este viernes ... se decidieron, en Los Monteros Racket Club de la localidad costasoleña, los ganadores masculinos y femeninos de dobles.

En la primera de estas categorías, la pareja española formada por Tomas Martín Duffek y Gonzalo Quiralte Pardo vencieron a los también españoles y pareja número dos Pablo Jiménez Román y Oliver Martín Gran, por 6-2 y 6-3, en dos sets. En la final femenina, la pareja formada por la española Carla Sofía Frutos y la italiana Myrea Longhena ganaron a la alemana Carina Borck y la uzbeka Margarita Khusanova por 6-3, 4-6 y 10/5.

El torneo comenzó con los clasificatorios previos y avanzó durante la semana con las rondas eliminatorias, desde dieciseisavos. Este viernes se resolvieron también las semifinales individuales, y con la llegada del fin de semana se conocerán los ganadores del torneo en esta categoría. En el lado masculino se medirán el catalán Pablo Jiménez y el mallorquín Tomás Martín, números siete y tres, respectivamente, tras vencer al jiennense Alejandro Bueno (6-1 y 6-1) y al sevillano Gonzalo Quiralte (de forma más ajustada, por 6-3, 3-6 y 6-3), también de forma respectiva.

En el cuadro femenino se enfrentarán la italiana Myrea Longhena y la alemana Carina Borck, que ganaron a la malagueña Carla Frutos (6-2 y 6-2) y a la sevillana Mar Nores (7-5, 3-6 y 7-6), respectivamente. Longhena podría hacer doblete si es capaz de resolver con éxito la final, tras proclamarse, un día antes, ganadora de dobles.

Ambos partidos se disputarán a las 10.00 horas, que significarán también el final de la cuarta edición de un torneo de prestigio en las categorías inferiores, válido para el 'ranking' europeo de la categoría. ha reunido, en sus ocho días de duración, a 275 jóvenes nacidos entre 2011 y 2013, procedentes de 38 países de todos los continentes. Este torneo forma parte del European Junior Tour, que es el principal circuito de competición europeo para tenistas de hasta 14 años, que se preparan para el salto al circuito ITF Junior y al profesionalismo. Se trata de la única prueba sub-14 de este importante circuito que se disputa en Andalucía, con pruebas que cuentan para el 'ranking' europeo de la categoría y que se celebran en casi todos los países miembros de Tennis Europe.

La edición de 2024 reunió a jugadores de 32 países, y este año ya son 38 los representados, de los que proceden los 275 jugadores inscritos hasta la fecha en las diferentes categorías: individual masculino y femenino, y dobles masculino y femenino. Son datos que hablan de su crecimiento anual. La previsión, además, es de que los datos de participación sean mayores año a año. La prueba está organizada o patrocinada por la Diputación, el Ayuntamiento de Marbella, la Federación Andaluza de Tenis (FAT), BMW Automotor, Importmontes, Kimpton Los Monteros y Los Monteros Racket Club.