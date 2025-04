Diez títulos en tierra contemplan a Félix Mantilla (Barcelona, 1974), ex 'top ten' (lo fue en 1998) y un maestro de primer nivel para Alejandro ... Davidovich cara a la gira de tierra que se avecina desde la próxima semana, con arranque en el Masters 1.000 de Montecarlo donde fue subcampeón en 2022. El catalán, que trabajó unos años para la Federación Australiana y ha adiestrado a muchos tenistas, empezó este 2025 con el rinconero y analiza para este periódico la recuperación de su pupilo y sus grandes esperanzas en él.

-¿Cómo surge el contacto con Davidovich para dirigirle?

-A través de David Sánchez (el extenista zamorano es su otro preparador), al que le comentó que quería dentro del equipo a un jugador que haya sido 'top 20', porque creía que le podría ayudar también a gestionar ciertos momentos importantes antes, durante y después de los partidos importantes. David y yo nos conocemos desde hace muchos años en el circuito. Cada año tengo ofertas aunque, dada mi situación familiar (tiene tres hijos) y que tengo otro negocio en paralelo (director de ventas de Foxtenn, la tecnología aplicada en varios torneos para detectar el bote dentro o fuera de la pista), no me apetecía entrenar, pero a Álex lo veía como un jugador con un potencial de mejora importante. Me atraía el poder iniciar una relación con él a nivel profesional. Así que probamos. Para mí era muy importante tener 'feeling' con el jugador y realmente desde la primera semana nos entendimos dentro y fuera de la pista, que es lo más importante.

-Tras más de doce años como tenista ha entrenado a muchos jugadores. Haga memoria de los nombres...

-Dolgopolov, Bautista, Pouille, Andújar, Pavic, y muchos australianos, porque estuve trabajando para la Federación: Millman, Duckworth, Kubler, por citar a los que son 'top 100', cuando apenas tenían 16 años.

«Al final lo que quiero es que Álex sea autosuficiente, que cuando esté en una pista entienda lo que está haciendo bien y mal. Al final de año será mucho mejor jugador, eso sin duda« El salto de calidad buscado

-¿Compararía a alguno de ellos con Davidovich, o es el de más talento que ha tenido? ¿Quizás Dolgopolov?

-Tienen características que pueden ser similares. Te hacen cosas diferentes y físicamente eran muy rápidos los dos, que es una de las características que para mí es indispensable para ser un buen jugador y estar arriba. Álex es un todoterreno. Físicamente es un toro y tiene un talento innato obvio cuando ya lo ves jugar, pero me atraía más el hecho de que le veía margen de mejora, tanto a nivel físico, mental y tenístico, a nivel de cómo estructurar la jugada. Por eso me metí en el proyecto.

«Para mí no es que ganes o pierdas, es que compitas, y Álex está compitiendo cada semana, y eso es lo que le está haciendo mejor jugador también cada vez» Primer balance

-Como tenista de élite que fue tantos años, ¿cómo analizar ese problema mental que padece en ocasiones Davidovich en partidos importantes que tiene bien encaminados, ese miedo a las alturas, como en la reciente final de Delray Beach? ¿Hasta qué punto se puede mejorar en esa faceta?

-Creo que se tiene que ver la trayectoria que lleva. Ese es un partido puntual que lo pierde por detalles. Yo no me fijo en eso, sino en las cosas que ha hecho desde el inicio del año, desde que estamos trabajando juntos. Ha conseguido algo que no había logrado nadie en 20 años, en el Abierto de Australia, lo de remontar dos partidos seguidos estando dos sets abajo, y eso te da a entender que es un jugador mentalmente muy fuerte. No muchos jugadores son capaces de dar la vuelta a un partido de dos sets en contra. Yo nunca lo hice en mi carrera. Su mentalidad es muy buena. Es verdad que ese partido lo podría haber ganado, sí, pero también puede haber perdido otros que acabas ganando, y entonces al final es un balance. Desde que ha empezado el año no ha tenido un partido malo a nivel de decir '¡madre mía, la que estás liando!'. Eso es una progresión muy importante. Una de las cosas que le dije cuando empecé a trabajar con él es que quiero que en un año sea mucho mejor jugador. Me da igual donde acabe, porque al final lo que quiero es que sea autosuficiente, que cuando esté en una pista entienda lo que está haciendo bien y mal, saber por qué está ganando o te están dominando. Es un proceso que está aprendiendo. Sólo puedo decir que está en muy buena dinámica y no sé dónde acabará, pero al final de año será mucho mejor jugador, eso sin duda.

-Le hemos oído a Davidovich hablar de usted sobre la importancia de no regalar nunca puntos en el desarrollo de los partidos.

-Esa es una parte importante, pero para mí Álex lo que ha mejorado mucho, y es una de las partes de su juego donde puede seguir evolucionando, es en el inicio de la jugada. Cuando inicia bien, donde toca, tiene mucha velocidad de pelota, 'winners', y un porcentaje mucho más alto de ganar el punto. Eso lo estamos trabajando mucho y ya estuvo dando sus frutos en Australia, en Acapulco también. Cuando se equivoca lo sabe, y ese es el primer paso para corregir. Dependiendo de dónde está en la pista o cómo le viene la pelota, tiene que jugar un tipo de golpe u otro. Los jugadores fallan porque escogen mal.

-En el inicio de su trayectoria en el ATP Tour Davidovich tuvo mejores resultados en tierra, pero alcanzó su mejor en pistas rápidas, al aire libre. Quizás en los dos últimos años, sus mejores resultados han llegado ahí, no en arcilla. ¿En qué punto lo ve ahora, cara a la temporada de tierra?

-Para mí su tipo de juego se adapta a cualquier superficie, sea tierra, rápida, 'indoor', hierba… Juega bien en todos lados, porque no tiene que hacer muchos ajustes en su tenis. Es un todoterreno. Veremos a ver cómo empieza en tierra. Al final varía un poquito respecto a cómo juegas en pistas rápidas, donde los puntos son mucho más cortos. Ahora tienes que pensar más dónde jugar, cómo jugar, pero a Álex le tengo fe en cualquier superficie. Una de las situaciones que a un entrenador le gusta más es que el jugador pida más, 'oye vamos a hacer esto, vamos a entrenar'. Esta mañana hemos estado dos horas, y por la tarde hemos entrenado una hora y media más. Está con ese hambre de ser una esponja e ir aprendiendo y como técnico es muy gratificante.

«Alex es un jugador mentalmente muy fuerte, lo de remontar dos partidos seguidos estando dos sets abajo en Australia no muchos jugadores son capaces. Yo no pude remontar nunca un 0-2» Los problemas de Davidovich para cerrar partidos

-Su mejor resultado, podemos decir que el gran hito de su carrera, fue esa final en Montecarlo hace tres años, con lo que ha demostrado que puede, pero quizás ese primer partido en tierra es un poco como el más imprevisible...

-Viene de varios meses en rápida. Tienes que entender que a veces hay que jugar un golpe más en tierra, lo que no pasa en superficies más rápidas. Es un concepto que lo tienes que ir asimilando, pero espero que ya la primera semana esté bien. De todas formas, para mí no es que ganes o pierdas, es que compitas, y Álex está compitiendo cada semana, y eso es lo que le está haciendo mejor jugador también cada vez. Al final tu evolución mental tiene que ser: pierdes, perfecto, te han ganado, y ¿por qué te han ganado? Analizas y entonces trabajas lo que tienes que mejorar. Álex está madurando y quiere más y lo está haciendo con crítica constructiva, que esa es la manera que yo pienso que un jugador tiene que ver las cosas para evolucionar y ser mejor jugador.

-¿Ve a su pupilo con margen para ser 'top 20' o hasta 'top 10' de una forma puntual?

-Sin duda, tiene potencial para estar más arriba. Fue 21º, si no recuerdo mal. Si mejora las pequeñas cosas que está mejorando, puede ser un jugador difícil de ganar porque es rápido, defiende bien, ataca bien… Decir dónde está el techo de Álex, a mí no me gusta aventurarme en eso, porque al final, si Alex está bien, compite con todos, no hay un jugador al que no pueda ganar. Es un tema de que sepa cómo jugar contra los que tienen mejor 'ranking', pero Álex tiene esa capacidad de poder ganar a cualquiera porque ya lo ha demostrado. Es un jugador muy rápido y tiene derecha, revés, resto, saque, lo tiene todo.

-El año pasado Davidovich no estuvo en Wimbledon, y paró algún tiempo con lumbalgia. Ha vuelto a tener más episodios, porque en Indian Wells lo acusó en primera ronda, y parece que la sobrecarga de competición le lleva a ello. ¿Están preocupados por eso?

-La carga de partidos es algo que le afecta a todo el mundo, a uno en la espalda, al otro la rodilla, al otro el hombro… Es una parte con la que tienen que convivir los jugadores. Después de Acapulco estuvo con molestias pero ahora ya está bien, al cien por cien.

-¿Quién elige el calendario? El suyo ha cambiado muchon en este inicio de año respecto a los pasados.

-Al final todo el equipo nos sentamos, analizamos y vemos. Este año, por un tema de que entraba en unos sitios donde en otros no entraba creímos oportuno que pudiera jugar Acapulco, en un 500 con un cuadro muy duro. Lo que no veíamos es un cambio de superficie entre pista rápida y luego tierra (se inscribió en Río de Janeiro, pero no fue), y entonces decidimos jugar en los torneos de Estados Unidos.

«A Álex le tengo fe en cualquier superficie. Juega bien en todos lados, porque no tiene que hacer muchos ajustes en su tenis. Es un todoterreno» Expectativas cara a la gira de tierra

-Se habla de crisis en el tenis nacional. En su época y después podía haber casi siempre diez o doce españoles en el 'top 100'.Hoy hay seis y con un hueco importante después de Alcaraz. Tampoco se intuyen talentos jóvenes que vayan a irrumpir con fuerza…

-Creo que estábamos muy mal acostumbrados en España. Hubo veinte años que era ilógico lo que había, que hubiera tantos jugadores en el 'top 100'. No era algo que se entendiera, porque al final hay muchos países con mucho más potencial que no tuvieron nunca ni de cerca el nivel que tenía España en esos años. Son ciclos. Hubo unas semanas que estuvimos cuatro en el 'top 10'.