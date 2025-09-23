Davidovich reaparece casi un mes después y ya tiene rival

Alejandro Davidovich (20º) reaparecerá esta semana en la competición, casi un mes después de su último partido, en el ATP 500 de Pekín, en pista ... dura, en un torneo en el que ya tiene rival en la primera ronda, el argentino Camilo Ugo Carabelli (43º), que ocupa el mejor 'ranking' de su carrera, pero es un especialista en tierra.

De hecho Carabelli ha jugado este curso semifinales en Umag, Bastad, Santiago de Chile y Río de Janeiro, todas las citas en arcilla, donde tiene un 14-11 en su balance este año, frente al 3-5 en rápida y un 0-3 en hierba. En caso se seguir adelante tras este cruce inédito, el malagueño se cruzaría ante un Daniil Medvedev (18º) en crisis de juego y resultados o Cameron Norrie (34º).

Por sólo dos posiciones Davidovich no aparece entre los ocho favoritos del cuadro, en el que el primer candidato al título es el italiano Jannik Sinner (número dos mundial). Su primer partido será este jueves o el viernes, en un torneo que arranca y acaba entresemana para ajustarse a los diez días de duración del Masters 1.000 de Shanghái posterior.

El rinconero prefirió ausentarse de la eliminatoria de Copa Davis en Marbella ante Dinamarca para dar prioridad a su carrera en el ATP Tour y a ese reto de acabar el curso en el 'top 20', que sería todo un logro.

Davidovich lleva ya 56 partidos disputados, muy cerca de su récord de 60 en 2023, registro que seguramente superará en los dos meses finales de competición. El malagueño estará después en Shanghái y en el ATP 250 de Bruselas. Después podrá elegir entre los ATP 500 de Basilea o Viena, disputará el Masters 1.000 de Paris-Bercy queda por determinar si acaba ya el año o acude a la semana final del Tour (los 250 de Atenas o Metz) y si se compromete a acudir a la Final a 8 de la Copa Davis en Bolonia, del 18 al 23 de octubre.