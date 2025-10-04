Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alejandro Davidovich celebra una victoria. EFE

Davidovich, muy serio ante Arnaldi en Shanghái

El malagueño gana con un doble 6-4, sin ceder una sola vez su servicio, y espera a Medvedev en dieciseisavos, su verdugo la semana pasada en Pekín

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 4 de octubre 2025, 17:23

Comenta

En una pista sin cobertura televisiva, cerrando el turno de la segunda ronda en el cuadro, un tanto dejado de la mano de Dios, Alejandro ... Davidovich (20º) sigue en su empeño de cerrar la temporada en el 'top 20', que no es moco de pavo. No gana torneos y ha entrado en una selecta lista de tenistas que no lo han logrado a tal nivel de excelencia en el ATP Ranking, pero ha dado un salto en 2025 y está a un nivel de regularidad nada desdeñable, por más que se le relegue en el programa de muchos torneos.

