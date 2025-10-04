Davidovich, muy serio ante Arnaldi en Shanghái

En una pista sin cobertura televisiva, cerrando el turno de la segunda ronda en el cuadro, un tanto dejado de la mano de Dios, Alejandro ... Davidovich (20º) sigue en su empeño de cerrar la temporada en el 'top 20', que no es moco de pavo. No gana torneos y ha entrado en una selecta lista de tenistas que no lo han logrado a tal nivel de excelencia en el ATP Ranking, pero ha dado un salto en 2025 y está a un nivel de regularidad nada desdeñable, por más que se le relegue en el programa de muchos torneos.

A priori el malagueño era favorito ante Matteo Arnaldi, pero ya tenía un 1-2 amenazador en el cara cara, porque se retiró ante él en Montreal la pasada campaña y se mantuvo poco tiempo en pista ante él en Dallas en febrero, aunque la semana siguiente se tomó cumplida revancha en Delray Beach. Este sábado cumplió con la expectativas, con un doble 6-4 en hora y media, en una cita en la que nunca cedió su servicio.

Son palabras mayores en el caso de Davidovich, que es de los mejores restadores del circuito, pero sacando siempre suele tener algún juego de desconexión. Sólo cuando servía con 15-40 para cerrar el partido se expuso a sus dos primeras opciones de sufrir el quiebre, pero salió adelante. Y no es poco en una criba importante de favoritos (él es el decimoctavo cabeza de serie) en esa ronda, como Rublev, Nakashima, Michelsen, Mensik, Bublik, Shelton, Ruud, Tiafoe y Cobolli.

Sucede que Arnaldi, que no lució nunca un tenis muy estético, pero siempre combativo y competidor, atraviesa su peor temporada. Su techo estuvo en 2024 cuando se situó en el 'top 30', pero en este año ha caído en picado, y llegó a esta gira final muy bajo de confianza, después de haber sufrido problemas físicos.

El choque se ventiló rápido. Davidovich que ya apretó las tuercas al italiano desde el inicio, logró el 'break' decisivo en el quinto juego y mantuvo esa renta sin sufrir, y en la segunda manga rompió de salida y sólo en el mencionado juego final hubo suspense, porque no hubo apenas reacción de Arnaldi, pese a que subió un poco su nivel.

Medvedev domina por 5-1 en los precedentes, pero en caso de ganar el malagueño el horizonte queda más despejado con la renuncia de Alcaraz

El problema para Davidovich es que ahora le espera en dieciseisavos este lunes Daniil Medvedev (18º, tras su doble 6-1 este sábado a Svrcina), metido de lleno en la carrera para acudir a las ATP Finals, aunque no lo tiene nada sencillo. El ruso se retiró acalambrado en semifinales del ATP 500 de Pekín la pasada semana ante Tien en el tercer set, pero se ha recuperado, aunque su físico puede estar cogido con alfileres.

Con todo, domina por 5-1 ante el malagueño, al que derrotó la semana pasada por un doble 6-3 mostrándose muy superior. Davidovich necesitará estar igual de firme al servicio que este sábado, consciente de que antes o después llegarán sus opciones al resto en una pista que está pareciendo más rápida que otros torneos. En caso de ganar, la renuncia de Alcaraz despeja mucho más el horizonte cara a llegar lejos.