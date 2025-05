Davidovich, por la zona del cuadro más difícil en Roma

Pedro Luis Alonso Málaga Lunes, 5 de mayo 2025, 13:16 Comenta Compartir

Alejandro Davidovich reaparecerá al final de esta semana en el Masters 1.000 de Roma, done ya conoce su hoja de ruta, en la zona ... del cuadro más complicada, después del sorteo realizado este mediodía en la capital italiana. Así las cosas, tiene muchas opciones de cruzarze en la tercera ronda con el número uno mundial, un Jannik Sinner con un plus de motivación no sólo por competir en casa, sino también por su reaparición tras una sanción por dopaje que le tiene sin jugar desde el Abierto de Australia.

The @atptour main draw is HERE 👀#IBI25 pic.twitter.com/OGwYfqJQaN — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 5, 2025 Davidovich (26º en el ATP Ranking), que está cuajando una gran temporada y notable gira en tierra (semifinales en Montecarlo, cuartos de final en Barcelona y tercera ronda en Madrid), es el vigésimo quinto cabeza de serie y está exento de la primera ronda. En la segunda esperará al ganador de un duelo entre un jugador de la fase previa (por determinar, ya que sigue en juego) y el belga Zizou Bergs (50º). El pupilo de Ruben Bemelmans, con un gran saque, está en el mejor momento de su carrera, a sus 25 años, pero rinde mejor en superficies rápidas. De hecho sólo ha ganado dos partidos en la gira en arcilla, ambos en Múnich (a Bublik y Dedura-Palmomero), y lo más destacado que logró esta campaña fue la final alcanzada en Auckland y las semifinales en Marsella, sendos ATP 250. No hay precedentes de duelos entre el malagueño y Bergs en el ATP Tour. Davidovich parte ya esta semana como 26º del ATP Ranking (fue 64º a inicios de año) y su reto es superar su techo de siempre, el 21º en esta gira de tierra, que pasará por Hamburgo y Roland Garros Más allá de un posible cruce entre Davidovich y Sinner (que antes, en segunda ronda, tendrá que ganar a Navone o Cina, en su regreso), el rinconero tiene un cuadrante de lo más duro, con dos de los mejores especialistas mundiales en tierra en él, Fran Cerúndolo (18º) y Casper Ruud (7º), que viene de ganar el Masters 1.000 de Madrid. Davidovich trata de superar su techo en el 'ranking' (21º en 2023) y, en el caso de que sea eliminado pronto en Roma, sería más factible su presencia en el ATP 500 de Hamburgo la semana del 18 al 24, justo la previa a Roland Garros. Normalmente no suele competir en los días anteriores al único torneo de Grand Slam en tierra, pero está inscrito por si acaso.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión