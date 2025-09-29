Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alejandro Davidovich, en su último torneo, en Pekín. AFP

Davidovich ya tiene cuadro en el Masters 1.000 de Shanghái

Se medirá a Arnaldi o a un tenista clasificado de la previa en segunda ronda del torneo, a la que accede directamente como decimoctavo cabeza de serie

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:25

Después de su eliminación en octavos de final del ATP 500 de Pekín, Alejandro Davidovich ya se prepara en Shanghái para el Masters 1. ... 000 que arrancará para él este viernes o sábado y que ya tiene cuadro final. Como decimoctavo cabeza de serie, está exento de la primera ronda y su rival después será el italiano Matteo Arnaldi (73º) o un jugador llegado de la fase previa.

