Davidovich ya tiene cuadro en el Masters 1.000 de Shanghái

Después de su eliminación en octavos de final del ATP 500 de Pekín, Alejandro Davidovich ya se prepara en Shanghái para el Masters 1. ... 000 que arrancará para él este viernes o sábado y que ya tiene cuadro final. Como decimoctavo cabeza de serie, está exento de la primera ronda y su rival después será el italiano Matteo Arnaldi (73º) o un jugador llegado de la fase previa.

Arnaldi, que fue 30º la pasada campaña, tiene 24 años y ha caído mucho en rendimiento. De hecho, llega a Shanghái con cinco derrotas seguidas en el circuito. No gana desde julio, en el Masters 1.000 de Toronto, si se exceptúa la fase previa de Tokio de los últimos días, cuando venció en semifinales a Nardi y cedió en la final contra Fucsovics.

Sin embargo, Arnaldi tiene un dos a uno favorable ante el malagueño en los precedentes. Lo superó en Canadá en 2024 en una retirada de Fokina en el tercer set, y en Dallas este año, pero perdó en las semifinales de Delray Beach, siempre en rápida.

El torneo de Shanghái tiene 96 jugadores en el cuadro final, y doce días de competición. En caso de victoria en segunda ronda, el cruce en la tercera será seguramente ante Daniil Medvedev (18º), verdugo del malagueño este domingo en Pekín. Y en caso de seguir adelante, se prevé un cruce de octavos ante Carlos Alcaraz, primer favorito.

Ya se conoce, además, el calendario del malagueño a falta de la semana final del ATP Tour. Estará después en el ATP 250 de Bruselas y el 500 de Basilea, antes del Masters 1.000 de París-Bercy. Luego, deberá decidir si acude a la Final a 8 de la Copa Davis.