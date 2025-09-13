Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Holger Rune cierra el puño para celebrar un punto en su duelo ante Pablo Carreño. REUTERS

Demasiado Rune, pese a una buena versión de Carreño

Dinamarca suma el primer punto de la eliminatoria de Copa Davis en Marbella, con el talento nórdico claramente de menos a más ante el asturiano

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 13 de septiembre 2025, 14:53

El primer punto de la eliminatoria España-Dinamarca, en Puente Romano (Marbella) no se quedó en casa. Se cumplieron los temores. Con cierto suspense durante ... los primeros tres cuartos de hora de partido, pero Holger Rune (11º del ATP Ranking) fue un examen demasiado exigente para una buena versión de Pablo Carreño (123º), un 'top 20' mundial hasta el verano de 2023, antes de permanecer de baja casi un año (en dos tramos prolongados de 2023 y 2024) para recuperarse de una lesión de codo.

