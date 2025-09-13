Directo | Carreño-Rune abren la eliminatoria
Se podría decir que los nórdicos, con la baza de Holger Rune, número 11 del ranking ATP, tienen cierto favoritismo, pero España juega en casa y sobre tierra batida, lo que siempre es un plus.
Otras seis eliminatorias están ahora en juego y el España-Dinamarca, la séptima, está a punto de arrancar. El primer partido lo jugarán Pablo Carreño y Holger Rune.
Esta eliminatoria defnirá cuál de ambos países alcanza la final a ocho de Bolonia en unas semanas en la que ya espera Italia, clasificada de oficio por haber ganado el trofeo en 2024.
¡Buenas tardes! Sean bienvenidos a la retransmisión de la eliminatoria de Copa David entre España y Dinamarca.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 esta madrugada en Andalucía
- 2 Un vuelo desde Alemania a Málaga se desvía a Madrid por «varios viajeros conflictivos»
- 3 El parque Huelin reabre hoy tras descartarse un foco de gripe aviar
- 4 Park Seo-Joon, rey del drama romántico en Corea, rueda una serie de Amazon en Málaga
-
5
- 6 El PP enciende los fogones de las elecciones andaluzas: Feijóo adquiere cinco compromisos con la región
- 7 Muere un anciano de 81 años al caer su tractor en una cañada en Álora
- 8 Detenido en Málaga por amenazar a una mujer con «rajarle la cara» porque se negaba a besarlo
-
9
- 10 Fallece el empresario y político Javier Checa, impulsor del Campeonato Europeo de Baile Retro
-
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.