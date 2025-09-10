Jaume Munar: «Representar a esta selección como número uno es un honor y un privilegio»

'La Armada' calienta motores en Puente Romano, satisfecha con unas instalaciones impecables y en las que no es la primera vez que compite. De ... hecho, la última eliminatoria de Copa Davis con el formato tradicional fue también en Marbella, ante Rumania en 2022. El equipo español, formado finalmente por cuatro jugadores (Jaume Munar, Roberto Carballés, Pedro Martínez y Pablo Carreño), compreció este mediodía en sala de prensa para analizar sus primeras sensaciones cara a la segunda ronda de los Qualifier ante Dinamarca, que estará liderada por Holger Rune (undécimo del mundo en el ATP Ranking).

«Personalmente he tenido muy buenos resultados en Puente Romano y Marbella (fue subcampeón del torneo ATP 250 disputado allí en 2020). Tengo grandes recuerdos. Está siendo un año muy positivo para mí. He ido quemando etapas y creciendo, aunque el trabajo viene de mucho más atrás. Así que me siento muy bien, preparado para dar lo mejor de mí aquí y lo que venga por delante”, aseguró el que será el líder español en Marbella, Jaume Munar.

Ampliar Jaume Munar. GERMÁN POZO/RFET

«Representar a esta selección como número uno es algo realmente importante y especial. A lo largo de todos estos años hemos tenido a jugadores espectaculares como números uno, que han hecho de esta selección lo que es hoy en día, así que lo tomo como un honor y un privilegio», añadió Munar, pero dicho esto matizó también: «El tema de ser el número uno del equipo creo que no representa ninguna diferencia. Estábamos un equipo muy similar a este en Suiza y yo si no recuerdo mal era el 3. Tenemos también a Pablo (Carreño) que todos sabemos el nivel de tenis que tiene, que ha tenido y donde ha estado, con lo que no me considero ni mucho menos mejor jugador que ninguno de ellos. Somos cuatro jugadores que estamos a disposición del capitán. Tengo el orgullo de estar en la posición que estoy a día de hoy en el ‘ranking’ pero nada más. Creo que los cuatro tenemos lo mismo por aportar a esta eliminatoria y a la competición».

El granadino nacido en Canarias Roberto Carballés (49º) destacó que «sobre todo es bueno jugar tan cerquita de casa, una Granada que está a una hora y media o dos horas de coche. Es un sitio al que llevo viniendo desde pequeñito a Campeonatos de Andalucía». Especialista consumado en tierra, en un buen momento de su carrera también, admitió que «tenemos un equipo que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Estuvimos juntos en el CAR de pequeños y se nota que el ambiente es muy bueno. Ahora sólo queda darlo todo el fin de semana».

Ampliar Carballés, Munar, Ferrer, Pedro Martínez y Carreño, en la rueda de prensa de este miércoles. GERMÁN POZO/RFET

«Estar aquí en Marbella con el equipo español es algo por lo que todos luchamos durante el año. Creo que la gente es muy buena. Llegamos todos en buenas condiciones físicas para jugar y va a ser una eliminatoria difícil pero yo confío en que se puede sacar adelante», valoró el levantino Pedro Martínez (67º) .

Mientras, el más veterano del grupo, un ex 'top ten' que no ha podido recuperar su mejor nivel debido a una lesión de codo, Pablo Carreño, subrayó que «tenemos una relación muy buena todos los integrantes del equipo, lo que creo que nos puede ayudar mucho. Todos estaremos disponibles para el capitán y en el rol que crea que tengamos que hacer. Después de mi lesión y el parón que he tenido en verano, poco a poco también voy cogiendo ritmo, así que creo que estamos preparados para esta eliminatoria y ojalá podamos sacarla adelante y estar en las finales».