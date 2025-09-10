Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Roberto Carballés, Jaume Munar, David Ferrer (capitán), Pedro Martínez y Pablo Carreño, este miércoles en Puente Romano. GERMÁN POZO/RFFET

Jaume Munar: «Representar a esta selección como número uno es un honor y un privilegio»

El tenista balear se perfila como líder de la ‘Armada’ cara al duelo España-Dinamarca de Copa Davis de este sábado y domingo en Puente Romano

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:53

'La Armada' calienta motores en Puente Romano, satisfecha con unas instalaciones impecables y en las que no es la primera vez que compite. De ... hecho, la última eliminatoria de Copa Davis con el formato tradicional fue también en Marbella, ante Rumania en 2022. El equipo español, formado finalmente por cuatro jugadores (Jaume Munar, Roberto Carballés, Pedro Martínez y Pablo Carreño), compreció este mediodía en sala de prensa para analizar sus primeras sensaciones cara a la segunda ronda de los Qualifier ante Dinamarca, que estará liderada por Holger Rune (undécimo del mundo en el ATP Ranking).

