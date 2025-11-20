Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores españoles celebran su victoria ante la República Checa. Tiziana Fabi / AFP
Copa Davis

Gesta de España para avanzar en la Davis

Munar y el dobles logran la remontada contra la República Checa y clasifican a la 'Armada' a sus primeras semifinales desde 2019

Enric Gardiner

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:37

Sin Carlos Alcaraz, sin Alejandro Davidovich, pero con un grupo heroico, España se clasificó ayer para sus primeras semifinales de la Copa Davis seis años ... después. Las victorias de Jaume Munar y de Marcel Granollers y Pedro Martínez en el dobles solventaron la derrota inicial de Pablo Carreño y clasificaron a los de David Ferrer para la penúltima ronda del torneo, que se disputarán este sábado, no antes de las doce del mediodía.

