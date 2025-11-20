Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pablo Carreño, durante su duelo ante Jakub Mensik. Reuters
Copa Davis

Mensik complica la supervivencia a España

El checo vence a Carreño y España necesitará que Munar y el dobles ganen para acceder a semifinales

Enric Gardiner

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:14

España lo tiene muy complicado para estar en semifinales de la Copa Davis. Jakub Mensik, el número uno checo, venció a Pablo Carreño (7-5 ... y 6-4) y obliga a los de David Ferrer a ganar los dos siguientes puntos si no quieren quedar eliminados.

