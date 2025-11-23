Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

David Ferrer, tras la final. Afp
Ferrer: «He sentido unas emociones que no notaba desde mi época de profesional»

El capitán de la 'Armada' se emplazó a buscar la séptima Ensaladera en 2026: «El año que viene volveremos a insistir y tendremos otra oportunidad»

C. P. S.

Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:25

«Estoy contento. Hemos estado cerca y el equipo lo ha dado todo», fueron las primeras palabras de un David Ferrer sonriente pese a ... la derrota en la final. El capitán español reconoció que Italia era la justa campeona: «Han sido pequeños detalles, pero esto es deporte y hay que aceptarlo». Sí quiso poner en valor el rendimiento de sus cuatro jugadores durante la Final a 8 de Bolonia: «Ha sido una buena semana y estoy orgulloso de ellos. Me siento muy feliz por lo que han conseguido».

