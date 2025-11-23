Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una persona limpia la 'Ensaladera'. Efe
Copa Davis | Final

España buscará su séptima 'Ensaladera' en Bolonia

Los hombres de David Ferrer disputarán ante Italia la undécima final de la Copa Davis en la historia del país

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:03

Comenta

España ya tiene seis Copas Davis. Seis 'Ensaladeras' alzadas al cielo. Desde aquel partido decisivo de Juan Carlos Ferrero en el Sant Jordi en el ... año 2000, hasta el triunfo conseguido ante Canadá en 2019. El equipo nacional sumó seis títulos en 19 años. Una hazaña que marcó una época del tenis español. Pero todavía quieren sumar más y este domingo, el equipo capitaneado por David Ferrer buscará levantar su séptima Copa Davis de su historia.

