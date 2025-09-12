Ferrer apuesta por Carreño como dos para abrir pista ante Rune este sábado en Marbella

Los capitanes de España, David Ferrer, y de Dinamarca, Frederik Nielsen, descubrieron este viernes sus cartas para la eliminatoria en Puente Romano (Marbella) de segunda ... ronda de los Qualifiers, de la Copa Davis, la antesala de la Final a 8, que va a definir las siete naciones que se unen a Italia, anfritriona, en Bolonia, del 18 al 23 de noviembre. Aunque la normativa permite cambiar tenistas en los partidos hasta diez minutos antes, la 'Armada' saldrá a priori con Jaume Munar y Pablo Carreño para la primera jornada, que arrancará con el duelo entre este, teórico número dos nacional, y Holger Rune, el líder danés.

La declaración de intenciones se desarrolló ayer al mediodía en el salón de plenos del Ayuntamiento de Marbella, un escenario original, con los tenistas ubicados en los sillones de los ediles y una mesa presidencial con la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, el presidente de la Real Federación Española de Tenis, Miguel Díaz, y el supervisor de la Federación Internacional (ITF) Roberto Ranieri.

La eliminatoria arrancará con el Carreño-Munar, a las 12.30 horas (Movistar, dial 7) de este sábado, seguido por el choque entre el número uno español, Jaume Munar, y el dos danés, Elmer Moller (113º), que ya fue decisivo en la ronda anterior para eliminar a Serbia.

Ampliar Los emparejamientos, salvo cambios de los capitanes. JOSELE

Entre medias de estos dos partidos, será el acto de homenaje a los campeones de la primera Copa Davis española, en el año 2000. Los extenistas Juan Carlos Ferrero (hoy entrenador de Carlos Alcaraz), Álex Corretja (activo comentarista televisivo), Albert Costa y Joan Balcells (el especialista del doble) recibirán un emocionante tributo. Se cumplen 25 años de aquel hito, y después cayeron cinco más, las de 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019, de forma que son ya cinco años sin acariciar de cerca la opción de ganar el torneo. Hay que recordar que en los tres útimos años, con desenlace en Málaga, España cedió en cuartos ante Croacia en 2022, no llegó en 2023 a la Final a 8, tras caer en Valencia en la fase de grupos, y perdió también en cuartos el pasado noviembre ante Países Bajos, en la recordada retirada de Rafa Nadal.

Para el domingo, desde las 11.30 horas, está previsto un duelo de dobles con la pareja Munar-Pedro Martínez, relativamente asidua esta campaña en torneos del circuito, frente a August Holmgren (que sorprendió al mundo al ganar dos partidos en Wimbledon estando fuera de los 190 mejores del mundo) y Johaness Ingildsen, y, después dos duelos más individuales: Munar-Rune y Carreño-Moeller. El cuarto partido es obligado disputarlo, pese a que la serie esté resuelta, pero el quinto, no.

«Es importante jugar en casa, mejor que fuera. Marbella siempre nos ha tratado fenomenal. Como jugador actué aquí y teníamos todas las facilidades. Al público le encanta el tenis y estamos contentos de poder vivir esas emociones. Es un fin de semana en el que hay nervios y presión, pero van a disfrutarlo, es algo bonito de afrontar. Es una eliminatoria dura, y esos pequeños detalles pueden marcar la diferencia al jugador español», analizó un Ferrer confiado en una mayoría de españoles entre los 4.500 espectadores de aforo de la pista Manolo Santana de Puente Romano.

Ampliar Los jugadores, sentados en los sillones de los ediles en el salón de plenos del Ayuntamiento de Marbella, este viernes. JOSELE

Mientras, Carreño, fuera del 'top 100' después de no volver a su mejor nivel tras más de un año parado por una lesión de codo, dijo: «Va a ser un partido complicado. Rune es uno de los jugadores 'top'. Espero que la gente aporte para ayudar. Un partido de Davis es diferente a uno de otra competición. Intentaré dejarlo todo en la pista, David (Ferrer) me va a ayudar. No es solo un partido, es una eliminatoria entera, y lo que hagamos mañana ayudará para el domingo».

Finalmente, para el número uno danés, Holger Rune (11º mundial) «España es la favorita si se mira su clasificación como país, aunque es cierto que yo tengo mejor 'ranking' que los jugadores españoles. Ellos son los que juegan en casa, en su superficie y tienen la presión, pero no vale sólo con ganar un punto. Necesitas tres y es un trabajo de equipo el poder conseguirlo».