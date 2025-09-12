Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carreño, Carballés, Pedro Martínez, Munar, Ferrer, Nielsen, Rune, Moller, Ingildsen, Sigsgaard y Holmgren, ayer en el Ayuntamiento de Marbella. JOSELE

Ferrer apuesta por Carreño como dos para abrir pista ante Rune este sábado en Marbella

Si bien los capitanes tienen diez minutos entre partidos para cambiar de plan, Munar será a priori el rival de Moller en el segundo encuentro, en la eliminatoria de acceso a la Final a 8 de la Copa Davis

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:03

Los capitanes de España, David Ferrer, y de Dinamarca, Frederik Nielsen, descubrieron este viernes sus cartas para la eliminatoria en Puente Romano (Marbella) de segunda ... ronda de los Qualifiers, de la Copa Davis, la antesala de la Final a 8, que va a definir las siete naciones que se unen a Italia, anfritriona, en Bolonia, del 18 al 23 de noviembre. Aunque la normativa permite cambiar tenistas en los partidos hasta diez minutos antes, la 'Armada' saldrá a priori con Jaume Munar y Pablo Carreño para la primera jornada, que arrancará con el duelo entre este, teórico número dos nacional, y Holger Rune, el líder danés.

