Un gesto de alegría de Elmer Moller, que protagonizó la sorpresa de la jornada ante Jaume Munar colcoando el 0-2 en el España-Dinamarca. EP

Marbella es danesa, y España se ve contra las cuerdas en la Copa Davis

Rune supera a Carreño en dos sets, mientras que Munar se vio sorprendido por Moller tras un 6-2 inicial, lo que obliga a la 'Armada' a apelar a un milagro para remontar la serie este domingo con tres victorias

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:08

Bajo un calor sofocante, con muchos daneses en la pista Manolo Santana, España está contra las cuerdas en su eliminatoria de segunda ronda de los ... Qualifiers ante Dinamarca, en la antesala de la Final a 8. El cero a dos, después de las victorias de las derrotas de Pablo Carreño (123º) ante Holger Rune (11º) y de Jaume Munar (37º) contra Elmer Moller (112º) apelan sólo a un milagro deportivo para pensar en la remontada, que pasan por ganar las tres citas de este domingo, en una de ellas con Rune en un partido de individuales.

