Un homenaje a los protagonistas de la primera Ensaladera española, 25 años después

El acto al final se trasladó del intermedio entre los dos partidos de la jornada del sábado al final de ella, quizás para dar ... agilidad al desarrollo de la eliminatoria España-Dinamarca, pero el homenaje a los artifices de la primera Ensaladera para España estuvo marcado por algunas ausencias. Sucedió igual que en el cartel de jugadores de la eliminatoria actual. Si ahí se cayeron Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y Marcel Granollers, en el tributo faltaron dos de los componentes del equipo campéon en el año 2000, Juan Carlos Ferrero y Albert Costa.

Sí que estuvieron Álex Corretja, comentarista televisiivo del España-Dinamarca en Movistar, y el doblista Joan Balcells. También Pato Clavet, que jugó una ronda de esa edición, y Juan Bautista Avendaño, uno de los integrantes de una atípica capitanía de cuatro. Hubo también en los aledaños de la pista una exposición con imágenes de la efeméride, montada por la RFET.

Ampliar Los daneses se protegieron del sol con originales artilugios. EFE

España ya suma seis Ensaladeras, al añadir cinco a las del año 2000, las de 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019, pero lleva más de un lustro sin una nueva y todo apunta a que no estará en la Final a 8 de Bolonia, salvo que gane a Dinamarca en los tres partidos de hoy.

«Me toca currar y mover el culo para que mi tenis sea mejor», reconoció Jaume Munar, el número uno español, marcado por la derrota inesperada ante Elmer Moller en tres sets. «He estado lejos del nivel que hubiese deseado. Estos días me había encontrado muy bien entrenando y no he conseguido demostrarlo en la pista», apostilló.

Mientras, para David Ferrer, «ha sido un golpe duro, porque vamos 2-0 abajo. Pero esto es deporte y hay que levantarse. Dinamarca remontó un 2-0 con Serbia y por qué nosotros no vamos a hacerlo. Hay que lamerse las heridas y pensar en positivo para tener nuestras opciones».

Ampliar La ceremonia de apertura de la eliminatoria, con los dos equipos al completo en la pista. EFE

La jornada empezó mal, con la derrota de Pablo Carreño ante Holger Rune. «Creo que el partido fue igualado en todo momento, quizás al principio del segundo set él sí que fue un poco superior, pero conseguí revertirlo. La diferencia ha sido que en los momentos importantes del partido él conseguía hacerme mucho daño con su saque, y yo con su saque no pude hacerle el mismo daño. En líneas generales, eso sí, creo que ha sido un buen partido», manifestó el asturiano.

Pese a que España está contra las cuerdas y a ausencias como la de Alcaraz, hubo al final un muy buen ambiente en Puente Romano, con la pista Manolo Santana casi llena, y pese al calor. Como era de esperar, también con muchos daneses, que por momentos llevaron la voz cantante en la pista.