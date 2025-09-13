Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Avendaño, Clavet, Corretja y Balcells, los homenajeados ayer. EFE

Un homenaje a los protagonistas de la primera Ensaladera española, 25 años después

Sólo pudieron acudir Corretja y Balcells del equipo español campeón de la Copa Davis, sin Ferrero y Costa, en el tributo que organizó la Federación

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:43

El acto al final se trasladó del intermedio entre los dos partidos de la jornada del sábado al final de ella, quizás para dar ... agilidad al desarrollo de la eliminatoria España-Dinamarca, pero el homenaje a los artifices de la primera Ensaladera para España estuvo marcado por algunas ausencias. Sucedió igual que en el cartel de jugadores de la eliminatoria actual. Si ahí se cayeron Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y Marcel Granollers, en el tributo faltaron dos de los componentes del equipo campéon en el año 2000, Juan Carlos Ferrero y Albert Costa.

