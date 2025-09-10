David Ferrer: «Son bajas importantes, pero tenemos muy buen equipo»
El capitán español de Copa Davis se muestra esperanzado en «sacar la eliminatoria» ante Dinamarca, pese a las ausencias al final de Alcaraz, Davidovich y Granollers este fin de semana en Marbella
Málaga
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:45
La 'Armada' tomó contacto ya con la pista Manolo Santana del Club de Tenis Puente Romano, donde se celebrará este sábado y domingo, en arcilla, ... la segunda ronda de los Qualifiers de Copa Davis 2025 contra Dinamarca, la antesala de la Final a 8 de Bolonia a mediados de noviembre.
Jaume Munar y Roberto Carballés fueron los primeros en saltar a pista, mientras que Pedro Martínez Portero y Pablo Carreño se ejercitaron a última hora de la tarde bajo las órdenes del capitán David Ferrer y su asistente técnico Marc López. «En esta primera toma de contacto ya se han entrenado los cuatro jugadores que van a estar y estoy contento con el buen ambiente», resumió David Ferrer tras concluir este primer día.
El capitán ha analizado también las bajas de última hora en el equipo: «Obviamente son bajas importantes, pero es algo que tenemos que aceptar y a partir de ahí, mirar al presente y al fin de semana. Igualmente, creo que tenemos muy buen equipo para sacar la eliminatoria adelante».
Jaume Munar asumirá el número uno del equipo en una semana en la que estrena su mejor ranking personal (37º). «Está haciendo un grandísimo año, ha dado un gran salto a nivel tenístico. Se ha visto reflejado en el ranking y es la primera vez que hace octavos de final de un Grand Slam. Se le nota con mucha confianza y con esa madurez para estar preparado para todo, tanto para el individual como para el dobles».
Ferrer ha apelado a la tierra y al público como factores que pueden ser claves: «Consideramos que nos adaptamos mejor a la tierra que los jugadores de Dinamarca, pero hoy en día todos los jugadores juegan bien en todo tipo de superficies. Aún así buscamos un tipo de superficie que incomode más a nuestro rival y que el público nos apoye porque jugar en casa siempre es mejor«.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.