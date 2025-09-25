Carabelli sólo le dura una hora a Davidovich en Pekín

El 'My hao' ('hola', en chino) con el que firmó Alejandro Davidovich (20º) con rotulador amarillo sobre la cámara le costó casi más que el ... propio partido. Una hora apenas le aguantó Camilo Ugo Carabelli (43º) en la pista central del ATP 500 de Pekín, en la reaparición del malagueño un mes después, tras renunciar a la Copa Davis en Marbella y tomarse tiempo para oxigenarse y recuperar un mejor ritmo de competición.

Alejandro Davidovich (20º) gana a Camilo Ugo Carabelli (43º) por 6-1 y 6-3, en 1 hora y 4 minutos, en la primera ronda del ATP 500 de Pekín 'Aces': 6/0

Dobles faltas: 1/1

Primeros servicios dentro: 75/57%

Puntos ganados con primer saque: 79/54%

Puntos ganados con segundo saque: 82/45%

Puntos de 'break' convertidos: 0-3/4-9

'Winners': 25/6

Errores no forzados: 16/17

Total de puntos ganados: 58/32

A fe que pareció un Davidovich revitalizado, con otra energía en la pista, que barrió a su rival en un duelo que quizás no haya que tomar tanto como referencia como sí el que vendrá este sábado, en octavos de final ante Daniil Medvedev (18º) o Cameron Norrie (34º), que se cruzan este viernes.

Salvo en el primer juego, en el que salvó tres bolas de 'break', aún acabando el calentamiento, Davidovich fue tremendamente superior a un Carabelli al que se puede etiquetar de 'terrícola' claro, a pesar de que cada vez hay menos tenistas de este perfil en el circuito, y aún menos que llegan tan alto. Pero lo cierto es que el bonaerense, semifinalista este año en Umag, Bastad, Santiago de Chile y Río de Janeiro, apenas tiene un 3-5 en rápida y un 0-3 en hierba este 2025, con un 14-11 en arcilla, que le han llevado al mejor 'ranking' de su carrera.

«¡Es mejor! ¡Es de otro nivel!», le decía Carabelli a su entrenador, Leonardo Olguín ya con el primer avanzado, en el que sólo pudo sumar un juego, tras salir de un 15-40 adverso al saque. Se quejaba también de que la bola no 'picaba' (no botaba). Ya en el tercer juego la estadística de ganadores era de 10-0 para el malagueño, que golpeaba sobre la línea de fondo o dentro de la pista, mientras su rival jugaba metros fuera de ella y apuntando al centro, para evitar que Davidovich abriera ángulos.

What a performance to claim your 150th victory on the ATP Tour ✅👀



Alejandro Davidovich Fokina defeats Camilo Ugo Carabelli 6-1 6-3 🔥#ChinaOpen pic.twitter.com/EpeeRZrPda — Tennis TV (@TennisTV) September 25, 2025

Muy fresco, excelente voleando en la red y con dejadas muy eficaces, el duelo avanzó muy rápido, con un nuevo 'break' de salida en la segunda manga. Sólo se igualó la cita por cierto relajo de Davidovich, hasta el 4-3 y 0-30, pero desde ahí metió otra marcha para cerrar con 6-1 y 6-3 en 64 minutos, en un entrenamiento previo a la cita de este sábado.