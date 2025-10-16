Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carlos Alcaraz en su partido ante Taylor Fritz este miércoles. R

Alcaraz se toma la exhibición en serio

El español disputará la final del Six Kings Slam este sábado después de derrotar a Taylor Fritz

Enric Gardiner

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:12

La retransmisión de la semifinal entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz comenzó de una manera curiosa, con un vídeo de los dos tenistas exhibiendo sus ... logros. Alcaraz exponía su número uno, su US Open conquistado hace unas semanas, sus ocho títulos este año y sus Grand Slam, mientras que Fritz relataba que es el estadounidense con mejor ránking, que en toda su carrera ha ganado diez entorchados y que no tiene seis Grand Slam, no, pero tiene este año una Laver Cup. La diferencia era notable y no empequeñeció cuando salieron a la pista. Alcaraz venció (6-4 y 6-2) y jugará contra Jannik Sinner o Novak Djokovic la final del Six Kings Slam.

