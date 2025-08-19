Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carlos Alcaraz fotografía a su equipo en la final de Cincinnati 2025. AFP

Alcaraz tiene a tiro el número uno

Un triunfo en el US Open le catapultaría al número uno del mundo más de dos años después

Enric Gardiner

Martes, 19 de agosto 2025, 11:04

La victoria de Carlos Alcaraz ante Jannik Sinner en el Masters 1.000 de Cincinnati ha estrechado mucho la distancia entre ambos en la lucha ... por el número uno del mundo. El italiano, tras apenas 23 minutos, izó la bandera blanca al no encontrarse bien, entre la fiebre que había sufrido desde el día de antes y el calor, y permitió que Alcaraz, que en ese momento dominaba por 5-0 en el marcador, levantara el sexto título del año y aumentase su ventaja en la 'race' a Turín, la clasificación que define al mejor tenista de lo que va de 2025.

