Carlos Alcaraz. Reuters

Alcaraz se lleva Cincinnati tras la retirada de Sinner

El italiano se retiró a los 23 minutos de la final, dando el título al español

Enric Gardiner

Lunes, 18 de agosto 2025, 22:00

Fue la final que nadie hubiese pronosticado. Entre todas las predicciones, ninguna presagiaba que la final del Masters 1.000 de Cincinnati durase 23 minutos ... y que Jannik Sinner se retirada, dando el título de campeón a un Carlos Alcaraz, que ya lleva seis entorchado este año, el mejor de su carrera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

