Alcaraz se lleva Cincinnati tras la retirada de Sinner

Fue la final que nadie hubiese pronosticado. Entre todas las predicciones, ninguna presagiaba que la final del Masters 1.000 de Cincinnati durase 23 minutos ... y que Jannik Sinner se retirada, dando el título de campeón a un Carlos Alcaraz, que ya lleva seis entorchado este año, el mejor de su carrera.

Con 5-0 en contra y con la sensación de que algo no iba a bien, por cómo se movía en la pista, por cómo transpiraba y porque era incapaz de meter una pelota en pista, Sinner decidió retirarse y aguar la fiesta a los miles de personas presentes en Cincinnati que, lejos de empatizar con el italiano, que claramente no podía seguir en condiciones, le abuchearon mientras el juez de silla comunicaba su decisión de retirarse.

El decimotercer enfrentamiento entre estos dos colosos fue de largo el peor, y es que el arranque de esta final, con 32 grados y una humedad cercana al 50 %, anticipaba que algo no estaba en su lugar. Sinner perdió doce de los primeros quince puntos, en apenas dos juegos había cometido siete errores no forzados y cuando Alcaraz le movía un poco, el italiano no podía seguir el ritmo.

«Sigue centrado en lo tuyo», le dijo Samuel López al murciano, cuando todo el mundo se preguntaba qué le estaba pasando a Sinner, que hasta este lunes no había mostrado ningún tipo de problema físico.

Con una doble falta, Sinner permitió que Alcaraz en veinte minutos se pusiera 5-0 arriba e inmediatamente pidió la asistencia médica. Habló con los doctores durante unos segundos y dijo una frase que anticipaba lo que iba a ocurrir a continuación. «Lo he intentado, pero me encuentro muy mal», aseveró Sinner segundos antes de que el juez de silla anunciara que el transalpino se tenía que retirar debido a una enfermedad.

Esto despertó el enfado del público, que había pagado religiosamente su entrada para disfrutar de la final más esperada y que, sin embargo, acabó demasiado pronto.

«Normalmente empiezo hablando de mi rival, pero hoy tengo que dirigirme lo primero de todo al público, siento mucho haberos decepcionado. Desde ayer no me sentía bien, pensaba que mejoraría durante la noche y hoy, pero no he podido. He intentado jugar, pero no me encontraba bien. Lo siento mucho por todos vosotros», dijo Sinner en la ceremonia de trofeos.

«Esta no es la forma en la que quiero ganar partido o torneos. Lo siento, me imagino lo mal que lo tienes que estar pasando. Eres un gran campeón y estoy seguro que volverás más fuerte de esto», apuntó Alcaraz.

El murciano, que con este sexto título ya está viviendo el mejor año de su carrera, se asegura llegar como el mejor de 2025 al US Open, donde solo defiende 50 puntos y puede superar a Sinner, que defiende el título.

Además, ya es el octavo Masters 1.000 para él, igualando a Thomas Muster, y es el segundo más joven en la historia en llegar a esa cifra solo por detrás de Rafael Nadal.

La siguiente parada de Alcaraz y Sinner es el US Open que comienza el próximo domingo en Nueva York.