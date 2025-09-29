Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Casper Ruud. Reuters
Tokio

Alcaraz somete a Ruud y jugará la décima final del año

El murciano remonta al noruego y peleará este martes por el octavo título de 2025 contra Taylor Fritz

Enric Gardiner

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:42

Trabajada y sufrida victoria de Carlos Alcaraz para estar en la final de Tokio. El murciano, que no había perdido un set en toda la ... semana en tierras niponas, tuvo que remontar a Casper Ruud (3-6, 6-3 y 6-4) para ganarse el derecho a poder levantar este martes el octavo título del año contra Taylor Fritz, su último verdugo en la Laver Cup.

