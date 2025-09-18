Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carlos Alcaraz, durante un partido del US Open. Efe
Laver Cup

Alcaraz regresa en la Laver Cup

El murciano volverá a competir este fin de semana en la competición por equipos que organiza Roger Federer

Enric Gardiner

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:59

Después de dos semanas sin competir, Carlos Alcaraz vuelve a las pistas este viernes para disputar la Laver Cup, el torneo por equipos que organiza ... Roger Federer. El murciano, que declinó participar en la Copa Davis por molestias musculares, ha pasado los últimos días descansando en Murcia tras su impresionante triunfo en el US Open, donde conquistó el sexto Grand Slam de su carrera deportiva.

