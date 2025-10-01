Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jannik Sinner recibe el trofeo de Pekín. AFP

Alcaraz pone en riesgo el número uno al no jugar Shanghái

El triunfo de Sinner en Pekín puede hacer perder el número uno al español el próximo 27 de octubre

Enric Gardiner

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:54

Jannik Sinner se ha coronado este miércoles con su primer título en Pekín. Es el tercero del año para el italiano y el número 21 ... de su carrera como profesional, pero sobre todo es una de las tres llaves que necesita para quitarle el número uno a Carlos Alcaraz antes de que acabe octubre. El murciano ganó también el torneo que disputaba esta semana en Tokio. Ambos entregan los mismo puntos (500), pero el español defendía 500 de esta misma semana en 2024 por ganar en Pekín, mientras que el italiano solo defendía final y ha podido recortar 170 puntos en el ránking.

