Alcaraz no se cansa de ganar

El murciano alcanza las undécimas semifinales del año en Tokio al superar a Nakashima

Enric Gardiner

Domingo, 28 de septiembre 2025, 11:57

Carlos Alcaraz no se cansa de ganar. Desde Miami, cuando perdió contra David Goffin en su debut, el murciano ha alcanzado las semifinales de todos ... los torneos que ha disputado. Las últimas, las de Tokio, tras superar este domingo en los cuartos a Brandon Nakashima por un aplastante 6-2 y 6-4.

