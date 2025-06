A Piastri se le pone cara de campeón

El Gran premio de España como desde hace más de treinta años se celebra en el circuito de Cataluña situado en Montmelo, pero puede que ... tenga los días contados. La reciente iniciativa de un Gran Premio en Madrid ya desde 2026 pone en duda que haya dos Grandes Premios en España cuando hay verdaderas 'tortas' por tener una carrera de Fórmula 1 en muchas partes del mundo. El circuito denominado Madring está hecho sobre un trazado urbano dentro del recinto ferial Ifema y tendrá veintidós curvas, algunas icónicas, como la denominada 'Monumental' con un peralte del 24 %, algo nunca visto en una pista de Fórmula 1. Será a partir de septiembre, el contrato es por diez años y nadie sabe qué pasara con Barcelona y si seguirá. Lo que es seguro es que 2026 será el último que se denomine Gran Premio de España y, si se mantiene, puede que se llame Gran Premio de Barcelona-Cataluña.

Había mucha expectación con este Gran Premio, pues la FIA adelantó que haría controles técnicos más severos sobre todos los coches, en especial sobre la flexibilidad de los alerones delanteros, a los que muchos achacan la competitividad de McLaren. Lo cierto es que la Federación hizo unos controles muy rígidos, pero los coches papaya han seguido siendo los más rápidos después de la verificación y Piastri se perfila como el máximo favorito al título.

Barcelona nos ha deparado otra carrera con total dominio del equipo McLaren, aunque bien es cierto que el 'safety car' a seis vueltas del final dejó una carrera al Sprint, que cambió todo lo que había sucedido hasta el momento. Piastri, que había dominado, se mantuvo líder, con Norris a su espalda, pero el inglés cada vez tiene más cara de segundo piloto del equipo y del Mundial, mientras que Verstappen, que marchaba tercero, tras el 'safety car', no tuvo más remedio que colocar neumáticos duros, que era los que le quedaban en su garaje, cuando todos los demás tenían blandos o medios, con lo que ni la magia del holandés sirvió para poder mantener la posición. Además, en esta ocasión perdió un poco los nervios, tocando a Russell en una maniobra de desesperación, que le supuso perder la posición y una sanción de diez segundos que le mando al décimo puesto. El Red Bull no tiene ritmo de carrera y sólo el holandés es capaz de sacarle lo que nadie es capaz, y para muestra un botón: su compañero, el japones Tsunoda, se clasificó último en los entrenos y luego en la carrera no pasó de la plaza trece.

Para Aston Martin era la prueba de ser o no ser tras las mejoras recientes, y lo cierto es que han mejorado, por lo menos para permitir a Fernando Alonso conseguir sus primeros puntos y, aunque les queda mucho camino por recorrer, ya parecen en posición para luchar con los equipos de la zona media. Sainz, por su parte, no tuvo su fin de semana, su Williams ya ha demostrado que los circuitos de curva rápida no son su fuerte. Ni él ni su compañero Albon tuvieron un fin de semana decente. Sauber mejora cada carrera. El quinto de Hulkemberg les da unos puntos que saben a gloria antes de convertirse en Audi el año próximo, y Racing Bull, el hermano pobre de Red Bull, cada vez esta mejor y su piloto Isak Hadjar está demostrando que es el mejor Rokie de la temporada. Hasta Canadá.