Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un notable, con reparos

Manuel Castillo

Manuel Castillo

Martes, 19 de agosto 2025, 02:00

Este Málaga promete. Sería mucho pedir que jugara bien y, además, marcara goles para ganar en la jornada inaugural. Su primer tiempo ante el Eibar ... fue brillante, rápido y buscando el portal contrario, aunque sin tino. Nos ilusionaba ver el cambio, que duró poco. Nada más iniciarse el segundo tiempo, el equipo volvió a las andadas y nos hizo recordar el Málaga de la pasada campaña. Es extraño, pero real, que el Málaga precisa que le marquen un gol para responder, al menos, con otro. Es para echarse a temblar. Porque la mejoría observada en su juego no responde a una serie de situaciones que Pellicer tiene que resolver. Por ejemplo, esa 'distracción' de la defensa facilitando unos goles que cuestan caro. Como todo equipo que se precie, el Málaga necesita afinar en un jugador, mejor dos, especialista en ejecutar faltas y penaltis. Que yo sepa no existe ese jugador en el Málaga y resulta evidente que futbolistas con ese don pueden resolver, y resuelven, partidos que de otra manera no podría sacar adelante. No conozco los planes de Pellicer, pero si fuera necesario tendría que dedicar sesiones especiales, incluso en horas extraordinarias, para aprovechar situaciones que deparan el 'balón parado'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas
  2. 2 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara
  3. 3 Un grupo de jóvenes, a golpes y mordiscos con unos policías locales de Marbella
  4. 4 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  5. 5 Controlado el incendio declarado en Monte Coronado, en Málaga capital
  6. 6

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  7. 7 Decretan el cierre de las dos primeras casetas en el Real de la Feria de Málaga
  8. 8

    «Vivimos en la caravana y nos hemos montado una piscina»
  9. 9 Camela causa baja en la Feria de Málaga por la enfermedad de Dioni Martín
  10. 10

    Un reventón térmico obliga a desalojar las playas de Granada y a rescatar a siete personas a la deriva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un notable, con reparos