Un notable, con reparos

Manuel Castillo Martes, 19 de agosto 2025, 02:00

Este Málaga promete. Sería mucho pedir que jugara bien y, además, marcara goles para ganar en la jornada inaugural. Su primer tiempo ante el Eibar ... fue brillante, rápido y buscando el portal contrario, aunque sin tino. Nos ilusionaba ver el cambio, que duró poco. Nada más iniciarse el segundo tiempo, el equipo volvió a las andadas y nos hizo recordar el Málaga de la pasada campaña. Es extraño, pero real, que el Málaga precisa que le marquen un gol para responder, al menos, con otro. Es para echarse a temblar. Porque la mejoría observada en su juego no responde a una serie de situaciones que Pellicer tiene que resolver. Por ejemplo, esa 'distracción' de la defensa facilitando unos goles que cuestan caro. Como todo equipo que se precie, el Málaga necesita afinar en un jugador, mejor dos, especialista en ejecutar faltas y penaltis. Que yo sepa no existe ese jugador en el Málaga y resulta evidente que futbolistas con ese don pueden resolver, y resuelven, partidos que de otra manera no podría sacar adelante. No conozco los planes de Pellicer, pero si fuera necesario tendría que dedicar sesiones especiales, incluso en horas extraordinarias, para aprovechar situaciones que deparan el 'balón parado'.

Me refiero, naturalmente, a nuestro Málaga, pero no se puede pasar por alto el cúmulo de incidencias que ya se han dado en la primera jornada de Primera y Segunda. Siempre me he sentido muy malagueño, andaluz y español, y ese sentimiento lo aplico a la hora de ver o escribir de fútbol o de cualquier otra manifestación. Y digo esto por la satisfacción que me produce comprobar que año tras año, incluso décadas, el Real Madrid se abastece de futbolistas con raíces malagueñas, la mayoría de los cuales acabaron siendo estrellas del equipo blanco. Valgan los nombres de Fernando Hierro, Salguero, Pipi, Juanito e Isco, y ahora Brahim y Huijsen; estos dos 'echaron los dientes' en Málaga. Así que pongamos los cinco sentidos en el Málaga de nuestros amores. Y el sexto (el que lo tenga) en esos futbolistas futbolistas que brillan en el mundo deportivo. Por aquí seguimos esperando.

