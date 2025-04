Verstappen es un monstruo

La carrera de Japón se disputa en el circuito de Suzuka, que tiene un trazado espectacular de alta velocidad, con las protecciones muy cerca, que ... casi no permiten errores y es muy apreciado por los pilotos, pero se ha quedado obsoleto para los actuales coches de Fórmula1 y sus medidas, la pista es muy estrecha y adelantar es casi tan difícil como en Mónaco, y no sería malo que los organizadores del campeonato tuvieran esto en cuenta a la hora de confeccionar el calendario si quieren que haya más espectáculo luego en carrera, pues el resultado prácticamente se certifica el sábado, donde el piloto que hace la 'pole position' tiene un 90% de posibilidades de ganar. Los circuitos tienen que ser más anchos para permitir diferentes trazadas y más adelantamientos.

Esto es lo que sucedió en la calificación donde Verstappen le 'robó' materialmente la 'pole' a McLaren, que hoy por hoy tiene el mejor coche de la parrilla, sin duda alguna, y además los ingleses en esta ocasión no tuvieron ni siquiera la cintura de cambiar la estrategia durante la carrera. Hicieron los cambios a la vez del holandés y, además, no permitieron a Piastri cambiar posición con Norris para ver si podía alcanzar a Verstappen. O cambian su política o pueden volver a perder el título teniendo el mejor coche. Si Verstappen gana este año sin duda habrá que empezar a pensar que es uno de los mejores pilotos de la historia, si no el mejor.

Red Bull es un trituradora de pilotos como hemos visto esta semana donde han cambiado a Lian Lawson por Yuki Tsunoda solamente después de tres carreras, pero además cuentan con Max Verstappen, que es otro triturador de compañeros (Ricciardo, Albon, Gasly, Lawson) y el problema está en que tienen un coche que es muy difícil de conducir y el único capaz de hacerlo es Max, pero además Red Bull tiene otro gran problema y es que Verstappen, si no le dan pronto un coche competitivo, abandonará a los energéticos bien con rumbo a Mercedes o a Aston Martin si es que Adrian Newey logra hacer un coche ganador.

Gran carrera de Isack Hadjar, octavo, un piloto francés de origen argelino que ha logrado puntuar en dos de cuatro carreras con un Visa Racing Bull, el equipo filial de los energéticos, un coche que siempre está luchando por estar en la clase media, lo que dice mucho de la calidad del piloto. También excelente actuación del jovencísimo Kimi Antonelli. El italiano ha logrado liderar una parte de la carrera y hacerse con la vuelta rápida, lo que habla muy bien de Mercedes, que sigue manteniéndose cerca de los lideres. Estupendo resultado de Oliver Bearman con un Haas haciéndose con el último punto en juego y, para terminar con los que lo han hecho bien ,diré que el resultado de Alonso, undécimo, no refleja la gran carrera del asturiano para lo mal que va su Aston Martin, realmente es de los dos peores coches de la parrilla actual.

En el lado negativo, Ferrari. Leclerc, cuarto, y Hamilton, séptimo, es un pobre resultado para un equipo que se presentaba como la alternativa a McLaren en la pretemporada. Y también muy negativamente Sauber y Alpine, que no consiguen encontrar luz al final el túnel en el que llevan inmersos las últimas temporadas.

¡Hasta Bahréin!