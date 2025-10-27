Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una ambulancia trasladó a Noah Detwiler al hospital del circuito de Malasia Efe
GP Malasia

Noah Dettwiler se mantiene «en condición estable, pero todavía crítica»

El piloto suizo, que se vio inmerso en un accidente con José Antonio Rueda justo antes de la carrera de Moto3 en Malasia, ya ha sido sometido a varias operaciones.

Jesús Gutiérrez

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:54

Las últimas informaciones que llegan sobre el estado de salud del Noah Detwiler son preocupantes, pero al mismo esperanzadoras. El joven piloto suizo de ... 20 años se mantiene en un hospital de Malasia donde «se ha sometido a varias cirugías en las últimas horas que salieron bien», según un informe que ha compartido su equipo, el CIP Green Power Team, en sus redes sociales. Un texto breve en el que se indica que «según los médicos a cargo, su condición es estable, pero todavía crítica», y agradecen las muestras de apoyo que han recibido desde el domingo: «Agradecemos su comprensión y pedimos que se respete la privacidad de Noah y su familia. Gracias a todos por su increíble apoyo y mensajes», concluye.

