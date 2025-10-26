Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Moto3

Furusato gana la carrera más difícil de Moto3

La grave caída en la vuelta de formación en la que se vieron implicados José Antonio Rueda y Noah Dettwiler retrasó casi dos horas una prueba cuya distancia fue recortada a la mitad

Jesús Gutiérrez

Domingo, 26 de octubre 2025, 07:57

La carrera de Moto3 debería haber arrancado a las cinco de la mañana en horario peninsular español. Sin embargo, justo antes de la salida, en ... la vuelta de formación, el campeón del mundo de Moto3, José Antonio Rueda, y al piloto suizo, Noah Dettwiler sufrieron un espeluznante accidente que alteró todo el programa del Gran Premio. El español se encontró con la moto del helvético prácticamente parada en la salida de la curva tres e impactó a gran velocidad. La gravedad de la situación obligó a sacar inmediatamente la bandera roja, mientras que los implicados eran atendidos primero sobre el asfalto, después en el centro médico del circuito de Sepang y finalmente eran evacuados en helicóptero a un hospital malasio. Al no haber vehículo de evacuación rápida, la acción en pista se mantuvo parada hasta durante casi dos horas.

