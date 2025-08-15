Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marc Márquez, durante los entrenamientos en el Gran Premio de Austria. AFP
Gran Premio de Austria

Marc Márquez vuelve de vacaciones tan fuerte como se fue

Dominio total del líder de MotoGP, que lidera los dos entrenamientos del viernes y se consolida como el principal favorito en el Gran Premio de Austria

Jesús Gutiérrez

Viernes, 15 de agosto 2025, 19:25

Marc Márquez se fue al parón veraniego en su pico de forma, después de arrasar en los últimos cinco grandes premios, y ha vuelto donde ... lo dejó. Al menos así se puede deducir viendo los resultados del primer día de entrenamientos en el circuito de Red Bull Ring. El piloto de Cervera fue el más rápido en el entrenamiento libre de la mañana, donde aventajó en más de tres décimas a su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, y volvió a situarse al frente de la clasificación en la práctica de la tarde, donde ya se rodó con el neumático blando trasero y se hicieron los simulacros de calificación.

