Marc Márquez. AFP

Marc Márquez se lleva la pole en Hungría sin oposición

Octava pole del año para el líder de MotoGP que se quedó sin rival con la caída de Pedro Acosta nada más empezar la Q2. Pinchazo de sus rivales por el título, Álex Márquez (11º) y Pecco Bagnaia (15º)

Jesús Gutiérrez

Sábado, 23 de agosto 2025, 13:55

La mañana del sábado al sprint en MotoGP arrancó con los habituales treinta minutos de entrenamientos libres, que en un circuito nuevo como el de ... Balaton Park, son siempre muy útiles para poner a punto las mecánicas y seguir familiarizándose con el trazado. Un entrenamiento que volvió a brindar un mano a mano entre Márquez y Acosta que, cómo anécdota, se encontraron en la curva 1 del circuito en el inicio de la estuvieron a punto de tocarse. Luego en la pista, el catalán superó al murciano por un escaso margen de 8 milésimas, pero ambos partían como favoritos para logra la pole en la Q2.

