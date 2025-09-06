Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marc Márquez, durante el sprint de MotoGP. Afp
MotoGP

Un error de Álex regala la victoria al sprint a Marc Márquez

La caída del hermano pequeño a falta de cuatro vueltas, cuando lideraba la carrera corta de Cataluña, alarga la racha del líder de MotoGP que suma ya quince victorias consecutivas

Jesús Gutiérrez

Barcelona

Sábado, 6 de septiembre 2025, 18:10

Ni era el más rápido, ni era el favorito, pero cuando un deportista como Marc Márquez está en estado de gracia, no hay quien le ... pare. Solo así se explica una racha de victorias consecutivas nunca vista antes en el campeonato. La última vez que no estuvo en lo más alto del podio fue en el mes de mayo, en el circuito de Silverstone. Desde entonces, enlaza quince triunfos seguidos entre sprint y carreras, en circuitos favorables y en otros que históricamente no se le habían dado también, como este trazado de Montmeló.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncian el accidente de una joven de 27 años tras chocar su moto con un jabalí en Cerrado de Calderón
  2. 2 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  3. 3 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  4. 4 Condenan a la administración a indemnizar a un interino tras su cese por no superar las pruebas de estabilización de la plaza
  5. 5 Dos malagueños, en la flotilla que viaja hasta Gaza: «Estar aquí es un privilegio»
  6. 6 Vivienda familiar tras el divorcio: un tribunal confirma la extinción de su uso por parte de la madre al alcanzar las hijas la mayoría de edad
  7. 7 José Seguí propone un gran hotel de lujo en El Bulto conectado con el futuro puerto deportivo
  8. 8

    Málaga sanea sus cuentas: la mitad de los ayuntamientos de la provincia no tiene deuda
  9. 9 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  10. 10 Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento: cinco provincias andaluzas en aviso este sábado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un error de Álex regala la victoria al sprint a Marc Márquez

Un error de Álex regala la victoria al sprint a Marc Márquez