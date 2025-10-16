Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Álex Márquez, al volante de su Gresini. Reuters
Motociclismo

Las ausencias marcan un GP de Australia incierto en MotoGP

Ni Marc Márquez ni Jorge Martín, los dos últimos campeones de la clase reina, estarán este fin de semana en el circuito de Phillip Island, donde Álex Márquez podría atar el subcampeonato

Jesús Gutiérrez

Madrid

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:18

Las lesiones son parte del motociclismo, la más amarga, pero están tan intrínsecamente ligadas a este deporte que los pilotos saben el riesgo que corren ... cada vez que salen a pista. Después de una temporada impecable de Marc Márquez, coronada con ese noveno título mundial por la vía rápida en Japón, el de Cervera afrontaba el final de curso con un único objetivo, no hacerse daño. Algo que no pudo cumplir en la última cita de Indonesia después de ser tirado por Marco Bezzecchi. Una fractura en la escápula y una lesión en los ligamentos del hombro derecho le han obligado a pasar por el quirófano esta semana y es difícil que vuelva a subirse a su Ducati en 2025.

