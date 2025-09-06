Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Max Verstappen, durante la clasificación en el Gran Premio de Italia. EP
GP de Italia

Un Verstappen de récord agua la fiesta de McLaren

El tetracampeón del mundo marca la pole por delante de Norris y Piastri con la mejor vuelta jamás dada en Monza · Alonso saldrá 9º y Sainz, 13º

David Sánchez de Castro

Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:56

El chasco que se han llevado los fans de McLaren, que haberlos haylos, en este sábado en Monza ha sido notable. Cuando ya daban por ... descontada la pole de uno de sus soldados, bien Norris, bien Piastri, fue Verstappen el que les recordó con una pole de récord que ellos son los candidatos y él quien ostenta la corona. Los rebufos, un arte cada vez más olvidado en estos tiempos de DRS, aún sirven en el clásico trazado italiano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncian el accidente de una joven de 27 años tras chocar su moto con un jabalí en Cerrado de Calderón
  2. 2 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  3. 3 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  4. 4 Condenan a la administración a indemnizar a un interino tras su cese por no superar las pruebas de estabilización de la plaza
  5. 5 Dos malagueños, en la flotilla que viaja hasta Gaza: «Estar aquí es un privilegio»
  6. 6 Vivienda familiar tras el divorcio: un tribunal confirma la extinción de su uso por parte de la madre al alcanzar las hijas la mayoría de edad
  7. 7

    Málaga sanea sus cuentas: la mitad de los ayuntamientos de la provincia no tiene deuda
  8. 8 José Seguí propone un gran hotel de lujo en El Bulto conectado con el futuro puerto deportivo
  9. 9 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  10. 10 ¿Abren las tiendas en Málaga este lunes festivo, 8 de septiembre?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un Verstappen de récord agua la fiesta de McLaren

Un Verstappen de récord agua la fiesta de McLaren