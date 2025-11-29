Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los mecánicos trabajan en el monoplaza de Oscar Piastri. Reuters
Gran Premio de Catar

Piastri resucita para aferrarse a sus últimas opciones

Sábado redondo para el australiano, que gana la sprint y se lleva la pole por delante de su compañero Norris

David Sánchez de Castro

Madrid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:21

Comenta

Como si un monstruo de película de terror fuera, Oscar Piastri volvió del inframundo cuatro meses después para el que, de momento, es su mejor ... fin de semana desde agosto. El australiano ganó por la mañana la sprint y se llevó la pole por la tarde, dejando claro que no va a vender fácil la batalla frente a su compañero y líder del Mundial, Lando Norris. Las cuentas fáciles del británico son simples: si gana, da igual dónde queden Piastri y Verstappen, que sale tercero. Los españoles tuvieron una jornada ciertamente fructífera: Alonso y Sainz cerraron la zona de puntos en la sprint y saldrán octavo y séptimo a por los puntos este domingo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga enciende una mágica Navidad
  2. 2 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  3. 3 Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible
  4. 4 Expertos alertan que Andalucía recibirá las mayores lluvias previstas este domingo: dos provincias en aviso
  5. 5 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en una montaña en Asturias
  6. 6 Golpe al narcotráfico en Vélez-Málaga: recuperan siete viviendas sociales utilizadas para el cultivo de marihuana
  7. 7 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  8. 8 Las tiendas abren en Málaga los domingos y festivos por Navidad
  9. 9 Andalucía anuncia un plan ante la gripe y recomienda el uso de mascarillas en centros sanitarios y residencias a partir del 1 diciembre
  10. 10 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Piastri resucita para aferrarse a sus últimas opciones

Piastri resucita para aferrarse a sus últimas opciones