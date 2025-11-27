Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lando Norris. Rula Rouhana (Reuters)
Fórmula 1

Las cuentas de Norris para ser campeón en Catar

El británico solo necesita sacarle dos puntos a Verstappen y a Piastri entre las dos carreras de este fin de semana, lo que parece fácil pero no lo es tanto

David Sánchez de Castro

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:22

Comenta

En prácticamente cualquier circunstancia posible, se podría decir que Lando Norris está más cerca que nunca de proclamarse campeón del mundo. Tiene 24 puntos de ... ventaja sobre sus dos perseguidores, empatados entre sí, y faltan 58 por repartir. Así, si logra sumar dos más que sus rivales para aumentar esa distancia hasta los 26 este domingo en Catar, celebrará el mayor éxito de su carrera deportiva, por el que lleva luchando toda su vida. Y, sin embargo, nadie puede asegurar que eso se vaya a producir.

