Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lando Norris dialoga con un mecánico de McLaren tras la carrera en Las Vegas. C. Herrera / EFE
Análisis

La peor pesadilla para McLaren es la mejor noticia para la F1

La doble sanción a Norris y Piastri da alas a una remontada de Verstappen que, pese a ser el mismo ganador que los últimos años, multiplica el interés por la resolución del título

David Sánchez de Castro

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:13

Comenta

Muchos aficionados españoles decidieron que, por los horarios, no merecía la pena pegarse el madrugón -o trasnochar, según edades o gustos- para ver el Gran Premio de Las Vegas ... . Lo de ponerse delante del televisor a las cinco de la madrugada para ver una carrera en la que pasó lo justo más allá de la salida lo hicieron solo los más acérrimos que, sin embargo, vieron cómo todo lo que pasó después les hizo alegrarse de haberse mantenido despiertos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  2. 2 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  3. 3 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  4. 4 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  5. 5 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  6. 6 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  7. 7

    Triunfo agónico del Málaga en el descuento en el debut de Funes (3-2)
  8. 8

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie
  9. 9 Billetes baratos de Renfe por el Black Friday: 7 euros en Avlo y 19 euros en AVE
  10. 10

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La peor pesadilla para McLaren es la mejor noticia para la F1

La peor pesadilla para McLaren es la mejor noticia para la F1