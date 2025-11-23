Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Verstappen mantiene despierto el combate por el Mundial

Al vigente campeón del mundo le sirvió con aprovechar el regalo de Norris, segundo, en la salida para ganar el GP de Las Vegas. Sainz fue séptimo y Fernando Alonso, decimotercero

David Sánchez de Castro

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:01

Comenta

Cualquier piloto que estuviera luchando por ganar un Mundial firmaría no tener que hacerlo con Max Verstappen. El neerlandés ganó desde la misma salida el ... GP de Las Vegas, al aprovechar una mala arrancada de un Lando Norris que, aunque tiene aún el liderato en sus manos, cortó la racha de victorias que acumulaba hasta ahora. El británico de McLaren llegará a Qatar con 30 puntos de ventaja sobre Piastri y 42 sobre Verstappen, con 58 en juego en las dos carreras —una es sprint— que quedan por disputarse. El podio lo completó un George Russell que, de nuevo, supo sacar rédito de los fallos ajenos para maximizar sus opciones.

