El piloto Max Verstappen, de Red Bull, en los entrenamientos libres de este viernes en Austin. Reuters

Norris, obligado a dar un paso adelante en Austin

El buen arranque del británico en el Gran Premio de Estados Unidos, pese a las dificultades, le coloca en un lugar perfecto para demostrar que realmente puede ganar el título

David Sánchez de Castro

Viernes, 17 de octubre 2025, 22:44

Las vicisitudes del campeonato del mundo de Fórmula 1 de esta temporada han llevado a que los dos pilotos de McLaren afronten el tramo final del curso ... , con seis Grandes Premios por disputarse, como los grandes favoritos al título. Aunque sus rivales han experimentado una sospechosa mejoría desde la vuelta del verano —hasta el punto de que algunos en el 'paddock' murmuran que han 'cazado' a los de Woking con algún elemento, cuando menos, alegal—, la lógica dicta que el título de pilotos también tendrá color papaya.

