McLaren, imbatible

Miami es un circuito semiurbano trazado en los alrededores del Hard Rock Stadium del equipo de baloncesto de la ciudad, los Miami Dolphins, y que ... este año ha firmado un contrato de renovación hasta el año 2041, el más longevo que se conoce desde que existe el campeonato. Durante la semana previa ha habido varios temas muy interesantes, el primero de ellos era la presentación a los medios del equipo Andretti, que por motivos políticos se llamara Cadillac, y que será el undécimo de la parrilla, un nuevo conjunto norteamericano en un mercado súper emergente, cuya 'alma máter' es Mario Andretti, una autentica leyenda en EEUU, donde ha ganado varios campeonatos de Indycar, varias 500 millas de Indianápolis y que fue campeón mundial de Fórmula 1 en 1978. Fabricará sus propios chasis y llevará motores Ferrari hasta 2027, fecha en la que Cadillac, a través de General Motors, será su motorizador.

Gran sorpresa en la 'pole position' de la carrera al Sprint del sábado, conseguida por Kimi Antonelli, la nueva perla del automovilismo italiano, un chaval de tan solo 17 años al que Mercedes ha dado la posibilidad de debutar en un equipo puntero saltándose varias categorías previas, y que no ganó por falta de experiencia, pero no me cabe duda de que este año hará un papel destacado en muchas carreras y pondrá en aprietos a su compañero George Russell. Además, Mercedes ha dado un significativo paso a delante, quizás sea más competitivo en determinados circuitos y le cueste mantener el ritmo de carrera en otros, pero definitivamente los alemanes se han acercado a la cabeza, como demuestra el podio de Russell. Mientras que Ferrari sigue sin encontrar la consistencia y Hamilton, que maquilló el Gran Premio con la tercera posición del Sprint, sigue lejos de su compañero Leclerc y sin llegar a estar cómodo con el coche. Lo que parece seguro es que su sueño de conseguir el octavo título cada día parece más lejano. Séptimo y octavo es un muy pobre resultado, cuando además tuvieron la suerte de cara cuando cambiaron de neumáticos bajo uno de los periodos de 'virtual safety car', que hace ganar casi diez segundos respecto a un cambio normal. Por el contrario, McLaren se ha vuelto a mostrar imbatible. Ni Verstappen ha podido con los coches 'papaya', y eso que el holandés lucha por cada puesto como si fuera la final del campeonato. En esta ocasión el perjudicado fue él mismo y Norris, al que el retrasó de nuevo en la salida hipotecó el resultado final del inglés, que tuvo que estar toda la carrera recuperando para terminar segundo tras su compañero Piastri, que aquí ha dado un golpe en la mesa, proponiéndose como futuro campeón.

De todas formas, la noticia del fin de semana fue el magnífico resultado de los Williams. Albon fue quinto por delante de un Mercedes y delante de los dos Ferrari, y Sainz estuvo luchando de tú a tú con los italianos. Es una situación que, por lo menos, no todo el mundo esperaba. Se han mostrado rapidísimos ya desde la calificación y luego en carrera han mantenido el ritmo, siendo sin duda el mejor coche de la zona media. Esperemos que esto anime al equipo inglés a seguir el desarrollo del monoplaza, pues la idea era poner todo el presupuesto en el coche de la temporada próxima. Todo lo contrario que Aston Martin, que sigue a la deriva, ni el coche funciona ni las decisiones de estrategia, y ya podemos decir que es el peor equipo de la parrilla, cuando solo puede estar luchando con Sauber, que es el farolillo rojo. Ni siquiera la magia de Alonso les permite luchar por los puntos. Hasta Imola.