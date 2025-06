McLaren y nadie más

El Gran Premio de Austria se corre en el circuito de Red Bull Ring, propiedad de la marca de bebidas energéticas situado en la región ... de Estiria, y es un trazado mítico de alta velocidad de tan solo doce curvas, donde las diferencias suelen ser mínimas. Desde los entrenos se veía que McLaren seguiría imbatible, aunque en la calificación un inspirado Leclerc logró interponerse entre los dos coches papaya, adelantando al líder del campeonato, Óscar Piastri, aunque bien es cierto que este no pudo concluir su vuelta buena por encontrarse banderas amarillas por un incidente. Aquí ni la magia de Verstappen logró pasar del séptimo en 'parrilla'. La carrera luego fue un monólogo de los McLaren, pues en la primera vuelta Antonelli perdía el control de su coche y se estrellaba contra Verstappen, haciendo perder al holandés unos puntos de oro que muy posiblemente le hayan bajado de la lucha por el campeonato de manera definitiva. A día de hoy los coches ingleses tienen una superioridad enorme y solo hay que esperar que alguno de sus pilotos cometa un error o tenga un incidente si queremos ver un vencedor que no sea uno de ellos. Por el momento la victoria de Norris le da un respiro y le acerca al líder Piastri. Mercedes, que ganó en Canadá, con Russell estuvo desaparecido, y es que los coches alemanes, cuando hace calor degradan rápidamente sus neumáticos y desaparecen de la escena. Ferrari, de la mano de Charles Leclerc, subió al tercer escalón del podio, por delante de su compañero Hamilton, que sigue perdido, pero los coches del cavallino rampante no tienen el mínimo ritmo en carrera para poder luchar hoy por hoy por la victoria, aunque es cierto que las últimas mejoras en la suspensión trasera y en la aerodinámica le han permitido dar un pequeño paso adelante, pero en mi opinión tienen la temporada perdida. Excelente la mejoría de Sauber, de nuevo con sus dos coches en los puntos con una gran carrera del brasileño Gabriel Bortoletto, que fue el campeón del año pasado en Fórmula 2 y que está demostrando su valía.

Excelente la carrera de Fernando Alonso. No me cansaré de repetir que el asturiano tiene un compromiso y una competitividad inconmensurables. La lucha con Lawson y con su pupilo Bortoletto y la visión que tiene de la carrera son muy difíciles de superar, es una lástima que su coche, falto totalmente de velocidad punta, no le permita mejores resultados. Así que el séptimo de Austria le sabe a gloria.

Por el contrario, el otro español, Carlos Sainz, ve cómo el buen inicio de temporada se va diluyendo, el equipo Williams no levanta cabeza. En esta ocasión el madrileño no pudo ni salir a carrera por un incendio en los frenos traseros y su compañero terminó abandonando de nuevo por un fallo en su motor, pero lo malo no es solo eso, sino que cuando no hay averías tiran muchas carreras por la borda por fallos en la estrategia y en las paradas durante los cambios de neumáticos, el mítico equipo inglés necesita resetearse, no ya este año, sino con vistas a la temporada que vienen, donde el nuevo reglamento abre un gran abanico de posibilidades al partir todo de prácticamente cero. Hasta Inglaterra.