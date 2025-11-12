Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Yu Zidi, en los pasados Mundiales de Singapur. Reuters
Natación

Yu Zidi, la niña prodigio que reescribe la historia de la natación asiática

La nadadora china de 13 años ha batido el récord continental del 200 estilos con una marca de 2:07.41

Javier Varela

Javier Varela

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:08

Comenta

Yu Zidi sigue haciendo historia en las piscinas. Con apenas 13 años recién cumplidos, la nadadora china ha vuelto a desafiar los límites de la ... natación mundial. La joven promesa batió esta semana el récord asiático de los 200 metros estilos en los Juegos Nacionales de China, disputados en Shenzhen, con un asombroso tiempo de 2:07.41. La marca derribó el registro anterior que durante más de una década ostentaba Ye Shiwen, la campeona olímpica de Londres 2012, quien firmó 2:07.57 con 16 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ya tiene ganador
  2. 2 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  3. 3 Encuesta: ¿Qué te parece la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield?
  4. 4 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar
  5. 5 Cientos de conductores atrapados: otro camión averiado colapsa de nuevo la A-7 entre Málaga y Rincón
  6. 6 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  7. 7 Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola
  8. 8 ¿Por qué cierra el hotel Salitre de Málaga que abrió en agosto?
  9. 9 «Era una locura: las estanterías acababan vacías cada noche»: el primer híper de Andalucía celebra sus 50 años
  10. 10 La calle Eugenio Gross, cerrada por las obras del metro en Málaga durante los próximos 30 meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Yu Zidi, la niña prodigio que reescribe la historia de la natación asiática

Yu Zidi, la niña prodigio que reescribe la historia de la natación asiática