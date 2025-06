Xavi Casademont enciende la llama de la Deportiada en su 40.º aniversario

Marina Rivas Jueves, 5 de junio 2025, 19:30 Comenta Compartir

Pocas cosas hay tan emocionantes y satisfactorias como ver la ilusión en la cara de los niños. Se acerca el fin de curso y eso sólo significa una cosa en el Colegio Cerrado de Calderón… Y es que llega La Deportiada. Durante dos intensos días, los más de 1.500 escolares de este prestigioso centro académico de la capital costasoleña, así como los más de 200 trabajadores del mismo, disfrutan de un amplio abanico de actividades deportivas que recuerdan a unos Juegos Olímpicos.

Una tradición que nació en 1981 de la mano del fundador del centro, Pedro Lanzat y que este 2025 celebra su 40ª edición con el hijo de este, homónimo, como director del colegio. «La Deportiada transmite un sentimiento muy especial, después de 40 años me sigo emocionando cuando veo la llegada de la antorcha y veo las caras de ilusión de los niños. La idea inicial era hacer algo diferente y cambiar la concepto de las fiestas de final de curso, quisimos enfocarlas en el deporte. Ahora se ha convertido en algo imposible de desligar del colegio», asegura. Y no le falta razón, porque esta multitudinaria fiesta del deporte se ha convertido ya en un símbolo de la comunidad escolar en la ciudad. Incluso, otros centros, también son invitados a participar.

Los festejos comenzaron este jueves, con el momento más emblemático de la Deportiada, el traslado de la antorcha. Los mejores deportistas de cada curso, recorrieron al trote un camino desde los alrededores del Real Club Mediterráneo hasta la entrada del pabellón del colegio, portando además de su particular llama, las banderas de la Unión Europea, España, Andalucía, Málaga y la del centro. Y no le falta razón, porque esta multitudinaria fiesta del deporte se ha convertido ya en un símbolo de la comunidad escolar en la ciudad. Incluso, otros centros, también son invitados a participar.

Alrededor de las 11.00 horas entraron al pabellón entre un mar de aplausos y vítores, dando una vuelta a la pista mientras el resto del alumnado y profesorado se emocionaba con el espectáculo. Allí les espera el director del centro, junto al invitado de honor de este año. Y es que una de las tradiciones más emotivas de cada edición es el reconocimiento que se realiza a una figura destacada de nuestro deporte malagueño.

En este caso, en un aniversario tan especial como éste, el homenajeado no podía ser otro que el de Xavi Casademont. El reconocido técnico nacional de aguas abiertas, aunque nacido en Cataluña, recaló en Málaga en los años 80, llegando a la piscina de un Cerrado de Calderón que entonces ejercía como base de la Federación Española de Natación.

Años después, pasó a transmitir sus conocimientos a otras jóvenes promesas, desde los banquillos, y actualmente ejerce como técnico nacional del equipo español de aguas abiertas así como responsable del Centro Nacional de Fondo y Aguas Abiertas, en Inacua, exportando deportistas olímpicos desde hace años, desde los Juegos de Sídney 2000 hasta los últimos de París 2024. «Además de que es un grandísimo entrenador, Xavi siempre ha estado muy unido al colegio. Él formó parte del primer grupo de 22 nadadores que llegó becado por parte de la Federación. Es una forma de mostrarle nuestro cariño», relata el director del colegio.

Xavi, emocionado, fue el encargado recibir la antorcha y encender un curioso pebetero virtual que dio inicio a esta Deportiada. «Para mi ha sido muy importante ser este invitado de honor, porque esta institución ha sido mi casa durante mucho tiempo y volver de esta manera es un orgullo. Yo aquí llegué como nadador y después de un tiempo me quedé como entrenador. Prácticamente puede decirse que me he criado aquí. Esta institución siempre se ha caracterizado por compaginar deporte y estudios y marca la diferencia entre este colegio y cualquier otro de Málaga. Un sitio como éste es el ideal para desarrollarse».

La Deportiada continuó acto seguido (y se desarrollará durante este viernes) con las finales de las competiciones escolares de numerosas disciplinas: fútbol, baloncesto, kárate, gimnasia, pádel, voleibol... Así como otras actividades para los más pequeños, concursos, talleres, partidos entre profesores y antiguos alumnos o exhibiciones. Una auténtica fiesta del deporte.