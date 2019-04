El vigente campeón de la Copa despierta al Rincón Fertilidad del sueño SALVADOR SALAS Un Liberbank Gijón superior derrota al cuadro malagueño (23-22) pese a intentar la remontada en una frenética segunda parte M.R. Viernes, 26 abril 2019, 14:38

Qué poco le duró el sueño al Rincón Fertilidad. Tras más de 12 horas en un autobús rumbo a Barakaldo y con una plantilla especialmente ilusionada, el cuadro costasoleño cayó este viernes en su primera tentativa, en los cuartos de final de la Copa de la Reina ante el vigente campeón del torneo. Un Liberbank Gijón superior y que llevó las riendas durante todo el encuentro acabó llevándose la eliminatoria por un gol a su favor (23-22), aunque la igualdad de este marcador sólo se presenció en el inicio y el tramo final del partido, cuando las de Diego Carrasco intentaron forzar una remontada que no llegó.

En una primera parte con más sombras que luces, las únicas que tiraron del carro fueron Espe López, Emma Boada e Isa Medeiros. El resto, como reprochaba el técnico costasoleño en uno de los tiempos muertos, sencillamente les acompañaban pero no eran partícipes de la jugada. Ya en los primeros minutos se vaticinaba que sería un duelo duro, igualado y con una estrategia defensiva muy predominante. Sólo había que ver los primeros parciales, escasos goles y una extrema igualdad en el electrónico que comenzó a romperse a diez minutos del descanso.

Con un Rincón Fertilidad crispado, falto de suerte cara al gol y con la meta rival Álvarez contribuyendo a la agonía con varias paradas, el cuadro rival sólo pudo aprovecharse de la situación. A través de sus extremos los goles comenzaron a llegar a las redes de Diva, que hoy no se levantó con buen pie. No fue la misma que realizó más de una docena de paradas en sus últimos encuentros, hoy bajo sus palos entraba todo, a veces por no frenar el balón de forma contundente. Muchos aspectos había que cambiar para forzar la remontada en la segunda parte tras llegar al descanso tres abajo (13-10).

Sin embargo, no cambiaron de inmediato. Ocho minutos después de comenzar el segundo tiempo, el equipo sufría su mayor renta en contra (17-10), el Liberbank Gijón dominaba la situación a su gusto y el Rincón Fertilidad se frustró. Seguían sin entrar sus tiros, la creatividad en la primera línea brillaba por su ausencia y la meta rival se mantenía en sus trece. En el minuto 40 el descontrol se adueñó del partido. Entonces, aun con tiempo para dar un vuelco a la situación, el cuadro costasoleño comenzó la reacción.

Con la central catalana Boada al frente del ataque y con la ayuda de Gandulfo, redujeron las distancias en el marcador hasta llegar a los 19-17, sólo dos goles por debajo que volvía a meter al equipo en el partido. Tras la lesión de Vieira, una de las máximas goleadoras del partido, los diez últimos minutos del encuentro adquirieron un ritmo frenético. El Rincón Fertilidad, con un tanto de Andreu, llegó a ponerse a un solo gol de su rival, aunque este tampoco había dicho su última palabra. Los últimos instantes fueron un ir y venir de goles, con Boada, Medeiros y Campigli como protagonistas, aunque el Gijón nunca abandonó el timón y Diva seguía sin tener suerte bajo palos. El tiempo corría demasiado deprisa y los nervios jugaron en su contra. Una pérdida de balón en el último contraataque del equipo sentenció el partido, a escasos segundos del pitido final, un gol por debajo (23-22) y con la esperanza de conseguir el empate y la prórroga. Pero no fue posible, el vigente campeón del torneo se convirtió en el primer semifinalista y el Rincón Fertilidad en el primero en quedarse fuera de la lucha por la corona.